В Тверской области штрафы за нарушение ПДД будут направляться на дорожные работы

Доходы областного бюджета от штрафов за нарушения правил дорожного движения будут направляться непосредственно в Дорожный фонд Тверской области. Соответствующие изменения внесут в региональное законодательство. Вопрос обсуждался на заседании областного Правительства, которое 13 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

Решение о зачислении в бюджеты субъектов РФ с начала 2019 года денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения принято на федеральном уровне.

«Средства будут направлены на дорожные работы в регионе. По прогнозам на 2019 год эта цифра составит более 800 млн рублей. Это не только штрафы за превышение скорости и нарушение правил дорожного движения, но и взыскания от машин с перегрузом, которые разбивают дорожное полотно», – сказал Игорь Руденя представителям СМИ по итогам заседания областного Правительства.

Как сообщил Губернатор, в Тверской области развивать систему весогабаритного контроля на дорогах планируется реализовать совместно с компанией «Ростех» и другими государственными компаниями. Это позволит дополнительно увеличить поступления в дорожный фонд региона.

Общий объём дорожного фонда Тверской области в 2018 году составляет свыше 7,1 млрд рублей. В программу дорожных работ включено 57 объектов региональной и межмуниципальной сети общей протяженностью около 330 км. Особое внимание уделяется туристическим, школьным маршрутам, а также участкам, по которым поступали обращения граждан.

Технические требования к проведению работ закреплены в региональных стандартах качества ремонта дорог, принятых в 2017 году. Документ содержит конкретные показатели качества по всем видам работ: от ремонта до полной замены асфальтобетонного покрытия.

В настоящее время Верхневолжье готовится принять участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что благодаря реализации нацпроекта в ближайшие 6 лет в Тверской области будет приведено в нормативное состояние не менее 3700 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также около 250 км улиц Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области