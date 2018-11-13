В Тверской области будет внедрён риск-ориентированный подход при проведении проверок бизнеса

13 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом рассмотрели меры по снижению административной нагрузки на предпринимателей. В регионе утверждён перечень видов государственного контроля, в которых будет использоваться риск-ориентированный подход.

«Мы выполняем задачу, которую поставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию: перевести систему государственного контроля и надзора на риск-ориентированный подход. Он предполагает снижение административной нагрузки на добросовестные предприятия и позволяет сосредоточить усилия контрольно-надзорных органов в зонах повышенного риска», — подчеркнул Игорь Руденя.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания, Губернатор пояснил, нововведение направлено на усиление контроля за соблюдением законодательства в сферах, влияющих на благополучие жителей региона.

Игорь Руденя особо отметил важность риск-ориентированного подхода в сфере ЖКХ: при осуществлении государственного контроля в области регулирования тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроэнергию, вывоз мусора.

Всего перечень видов регионального государственного контроля, в которых будет использоваться риск-ориентированный подход, включает 16 видов надзора. В частности, это экологический, строительный, ветеринарный, жилищный надзор, лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции, контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами, надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог и другие. Список составлен с учётом оценки вероятности несоблюдения законодательства в той или иной сфере, а также тяжести возможных последствий нарушений обязательных требований.

Пресс-служба Правительства Тверской области