Городу-герою Севастополю подарят икону Михаила Тверского и Анны Кашинской





Городу-герою Севастополю будет передана в дар написанная в Твери икона князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской. Событие приурочено к празднованию 700-летия подвига святого благоверного князя и 650-летия преставление его супруги. Оно направлено на развитие многовековых исторических связей Тверского края и Севастополя.

«В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей. Очень важно сегодня продолжать изучение истории Тверского княжества, популяризировать богатейшее культурное наследие региона на всероссийском уровне», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Планируется, что икону передадут Севастополю в конце ноября-начале декабря 2018 года на вечере памяти святого благоверного князя, который пройдет в городе-герое. При поддержке Правительства Тверской области мероприятие проведут Фонд Екатерины Бакуниной совместно с отделом культуры Тверской Епархии. Также состоится презентация альбома о Михаиле Тверском.

Икона небесных покровителей Тверского края написана иконописцем Еленой Антоновой в необычном для подобных образов стиле. Михаил Тверской – единственный князь эпохи русского средневековья, от которого осталось прижизненное изображение, сохранившееся в тверском списке «Хроники Георгия Амартола» ХIII-начала ХIV в.в. Именно этот образ, близкий к историческому портрету святого, взят за основу при создании иконы для Севастополя.

Верхневолжье и Севастополь объединяют имена и судьбы многих знаменитых уроженцев тверской земли. Прежде всего, это один из руководителей обороны Севастополя в годы Крымской войны, начальник штаба Черноморского флота, вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, погибший и похороненный в Севастополе.

12 улиц, набережных и площадей города названы в честь тверских воинов – адмиралов, генералов, офицеров и рядовых – защитников Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн. В каждом музее Севастополя размещены экспозиции о наших земляках, установлено более 10 мемориальных досок и памятников, увековечивающих память о знаменитых уроженцах Верхневолжья.

Два учебных заведения города носят имена тверских героев. Это школа №26 им. Екатерины Бакуниной и Педагогический колледж им. Петра Менькова – тверского дворянина, генерала, участника Крымской войны.

Летом 2018 года на вооружение Черноморского флота поступил новый ракетный катер «Вышний Волочек», названный в честь города в Тверской области.



Пресс-служба Правительства Тверской области