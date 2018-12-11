254 спортсмена и тренера Тверской области получат единовременные денежные выплаты по результатам крупных соревнований

12 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В повестку дня вошёл вопрос о единовременном денежном вознаграждении спортсменам и спортсменам-инвалидам, достигшим выдающихся показателей, а также их тренерам в 2018 году по итогам соревнований 2017 года. Дополнительно из регионального бюджета на эти цели планируется направить свыше 1,1 млн рублей.

Региональные меры поддержки спорта высших достижений призваны создать условия для подготовки конкурентоспособных спортсменов, мотивировать их на победы в знаковых мировых соревнованиях.

С учётом дополнительных ассигнований общая сумма поддержки представителей спорта высших достижений в регионе в 2018 году составит порядка 3,4 млн рублей. Единовременные выплаты получат 254 человека: 190 спортсменов и 64 тренера.

Кроме того, в 2018 году по результатам XXIII Зимних Олимпийских игр золотому призёру Илье Ковальчуку, бронзовому призёру Наталье Непряевой и заслуженному тренеру России по лыжным гонкам Александру Смирнову выплачено вознаграждение на общую сумму около 1,1 млн рублей.

На заседании Бюджетной комиссии также рассмотрели вопросы, связанные с обеспечением правопорядка на территории региона, развитием сельского хозяйства, поддержкой муниципальных образований.

Пресс-служба Правительства Тверской области