В Тверской области открыт закладной камень на месте, где будет установлен Ржевский мемориал советскому солдату

12 ноября в Ржевском районе Тверской области состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен Мемориал советскому солдату. В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков, генеральный директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, духовенство, а также юнармейцы, представители движения «Волонтеры Победы», жители района и области. Приветствие участникам события направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Масштабный монумент планируется установить к 2020 году, в год 75-летия Великой Победы.

«Сегодня заложен камень в основание Ржевского мемориала советскому солдату-победителю. Важность и необходимость его создания отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Мемориал станет важным символом нашей памяти о более чем миллионе воинов, отдавших жизни в боях подо Ржевом, и всех павших в годы Великой Отечественной войны. Наши солдаты и офицеры стояли насмерть за каждую пядь родной земли, выстояли под натиском фашизма, покорившего всю Европу, и победили», – говорится в приветственном адресе от Губернатора Игоря Рудени, который зачитал заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.

«Хочу поблагодарить наших ветеранов за то, что они сделали во время Великой Отечественной войны. И хочу поблагодарить их за идею этого памятника, которая должна быть воплощена на ржевской земле. Война не окончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат. Этот памятник будет достоин той жертвы, которая была принесена нашим народом», – сказал на церемонии Григорий Рапота.

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Книга отметил – очень важно, что лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто» воплощается в жизнь. И памятник Советскому солдату под Ржевом станет данью памяти тем солдатам, которые отдали свои жизни за освобождение Советского Союза.

Идея о создании в Тверской области мемориала советскому солдату впервые озвучена в рамках Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая проходит на территории Верхневолжья с 2016 года. По итогам творческого конкурса принято решение, что мемориал советскому солдату будет построен на основе проекта-победителя «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина.

Памятник будет установлен недалеко от деревни Хорошево и виден с федеральной трассы М-9 «Балтия». Уже сделан информационный указатель к месту будущего мемориала.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны.

В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Пресс-служба Правительства Тверской области