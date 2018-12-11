Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» в связи с переходом Тверской области на цифровое телевещание

Участие губернатора Игоря Рудени в торжественной церемонии перехода Тверской области на цифровое эфирное телевещание отмечено составителями еженедельного рейтинга «Губернаторская повестка», в котором отображаются наиболее заметные инициативы глав российских регионов и события, связанные с их деятельностью. Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

Верхневолжье стало первым регионом России, который полностью перешёл на вещание в цифровом формате. Торжественная церемония запуска цифрового телевидения и второго мультиплекса состоялась 9 ноября в Твери.

Участие в ней приняли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, губернатор Игорь Руденя, заместитель руководителя Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко.

«Тверская область всегда была сердцем России. Сегодня здесь начинается новый этап развития цифрового телевидения на территории нашей огромной страны. Тверской регион всегда гостеприимен, открыт. Мы благодарны за новации, поддержку и развитие всех наших начинаний», – сказал на торжественной церемонии Игорь Руденя.

Переход на цифровое телевидение позволит жителям Верхневолжья смотреть 20 телеканалов в «цифре». В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения новым стандартом телевещания.

Жителям региона разъясняют действия при переходе на цифровое вещание, рассказывают о мерах социальной поддержки через СМИ, ТСЖ, управляющие компании, МФЦ, отделения Почты России и другие организации. Кроме того, можно бесплатно получить помощь волонтеров при подключении цифрового телевидения и настройке оборудования. Заявки от граждан принимаются в администрациях соответствующих муниципальных образований, а также по телефону горячей линии в Министерстве экономического развития региона(4822)33-33-45. Всего в этой работе задействовано более 900 добровольцев. Обучение волонтёров ведётся при участии специалистов Тверского областного радиотелевизионного передающего центра.

Также Правительством Тверской области принято решение о предоставлении гражданам с невысоким уровнем доходов компенсации за приобретенное оборудование, необходимое для подключения к цифровому ТВ.