ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА «СИНЕМА – 2018» !

18 ноября в 12 в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка», при

поддержке Комитета по делам культуры Тверской области, состоится VII ежегодный

Областной фестиваль хореографического и вокального творчества «СИНЕМА».

Крупнейший проект самодеятельного творчества вновь открывает свои двери

для всех желающих: юношеских - до 14 лет, молодежных – от 15 до 24 лет и взрослых -

старше 25 лет - хореографических и вокальных коллективов Тверской области, а также

участников из других регионов России.

Здесь можно увидеть эстрадный и классический, народный и современный танец,

коллективную работу, дуэт или соло хореографического или вокального творчества. И все

это - через музыку или образы советского, российского, зарубежного художественного

или мультипликационного фильма…

Главная идея - популяризация кино через синтез трех видов творчества -

непосредственно самого кинематографа, танца и вокального мастерства. Представители

трех возрастных групп - юношеской, молодежной и взрослой - будут бороться за звания:

Лауреатов

I, II и

III степеней, «лучшую мужскую… и женскую роль», «лучшую

режиссерскую работу» и, наконец, Гран-при в каждом из направлений.

Особенностью «Синема-2018» стала не только смена формата мероприятия из

однодневного – в двухдневный с предварительным очным или заочным

прослушиванием участников, отбором лучших на Гала-концерт Фестиваля, но и

масштабность проекта! Число любителей, исполнителей и сторонников этого

творческого движения заставили оргкомитет заявиться на 750 мест

Большого

концертного зала Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка», тогда как ранее

мероприятие ограничивалось танцполом, вместимостью на 150 зрительских мест.

Заявки на VII Фестиваль хореографического и вокального творчества «Синема»

уже подали более 150 участников из Западной Двины, Кесовой Горы, Максатихи, Пено,

Сандово, Нелидово, Твери и Калининского района. И каждый из них вправе рассчитывать

на победу! В перечне характеристик, влияющих на экспертную оценку, такие важнейшие

качества участников, как артистизм, эмоциональность, выразительность, чувство ритма,

дикция, сценический образ, художественный вкус и многое-многое другое. И, как прежде,

всего 4 минуты «славы», чтобы успеть заявить о себе!

Добро пожаловать на Фестиваль!

Удачи всем его участникам!