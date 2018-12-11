Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области

12 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл традиционное совещание с членами Правительства Тверской области. На обсуждение были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, а также текущей деятельности исполнительных органов власти Верхневолжья.

Игорь Руденя отметил, что 9 ноября в Тверской области состоялась торжественная церемония запуска цифрового телевидения.

«Мы стали первым регионом, где на всей территории осуществляется вещание в цифровом формате. Это возможность для наших жителей в высоком качестве смотреть научно-познавательные, информационные, развлекательные программы», – прокомментировал это событие Игорь Руденя.

Участие в церемонии приняли Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, заместитель руководителя Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко, а также звезды телеканалов, входящих в первый и второй мультиплекс.

На организационном совещании шла речь о подготовке к торжествам, посвященным 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского и 650-летию со дня преставления его супруги Анны Кашинской. Центральные события пройдут 5 декабря в Твери.

В числе мероприятий, посвященных жизни и подвигу князя, – XV Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная конференция, XII Ассамблея Русского мира, которая прошла 1-4 ноября в Твери и объединила около 600 человек более чем из 70 стран, межрегиональный военно-исторический фестиваль «Княжество Тверское», фестиваль хоровой музыки «Поющая земля Тверская» и многие другие.

Кроме того, участники организационного совещания обсудили вопросы благоустройства территорий социальных учреждений, рассмотрели обращения граждан по обеспечению транспортной доступности, ремонту дорог, вопросам ЖКХ, электроснабжения.

Пресс-служба Правительства Тверской области