В Кремлевском Дворце состоится концерт-посвящение поэту Андрею Дементьеву «Виражи времени»

15 ноября в Государственном Кремлёвском Дворце состоится концерт-посвящение легендарному поэту Андрею Дементьеву «Виражи времени». На сцене выступят звёзды российской эстрады, артисты театра и кино.

Песни на стихи Андрея Дементьева исполнят Игорь Николаев, Николай Басков, Вячеслав Добрынин, Тамара Гвердцители, Александр Маршал, Валентина Бирюкова, Интарс Бусулис, Марк Тишман, Глеб Матвейчук, группа «Кватро», Кубанский казачий хор, Ренат Ибрагимов, Жасмин, группа «Республика», Александр Коган, Мари Карне, Александра Воробьёва, Дан Розин, Михаил Муромов и другие артисты. Концерт пройдёт в сопровождении «Оркестра XXI века» под руководством Павла Овсянникова.

Андрей Дементьев — один из известнейших поэтов второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно — от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других. Песни на его стихи исполняли Евгений Мартынов, Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко, Валентина Толкунова и другие выдающиеся артисты.

Сохранение творческого наследия Андрея Дементьева - важная задача в масштабах региона и всей страны, считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Для своей малой родины - Тверской области Андрей Дементьев всегда был родным человеком. Мы счастливые люди — нам удалось пообщаться, поработать с Андреем Дмитриевичем, поучиться у него. Он был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем. Но в первую очередь Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна», — отметил Игорь Руденя.

Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дмитриевич Дементьев ушёл из жизни 26 июня 2018 года.

2 ноября имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской Думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.

Минувшим летом в Твери под открытым небом прошел концерт-посвящение Андрею Дементьеву «И всё-таки жизнь прекрасна!». Участие в нём приняли известные артисты и деятели культуры, многочисленные почитатели таланта Андрея Дементьева, друзья и воспитанники Дома поэзии.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, который отметил в этом году свое 5-летие. Ежегодно в столице Верхневолжья проходит молодёжный поэтический форум для начинающих авторов — лауреатов и победителей Всероссийского конкурса «Зелёный листок», основателем которого стал Андрей Дементьев.

Пресс-служба Правительства Тверской области