В Тверской области вызвать волонтеров для помощи в подключении цифрового ТВ можно по телефону горячей линии

Жители Тверской области могут бесплатно получить помощь при подключении цифрового телевидения и настройке оборудования. Заявки от граждан принимаются в администрациях соответствующих муниципальных образований, а также по телефону горячей линии в Министерстве экономического развития региона (4822)33-33-45.

Всего в этой работе задействовано более 900 добровольцев. Обучение волонтёров ведётся при участии специалистов Тверского областного радиотелевизионного передающего центра. Информацию, связанную с переходом на цифровое вещание, можно также получить на сайте смотрицифру.рф.

Верхневолжье стало первым регионом России, который полностью перешёл на вещание в цифровом формате. Торжественная церемония запуска цифрового телевидения и второго мультиплекса состоялась 9 ноября в Твери.

Участие в ней приняли Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, Губернатор Игорь Руденя, заместитель руководителя Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко.

«Тверская область всегда была сердцем России. Сегодня здесь начинается новый этап развития цифрового телевидения на территории нашей огромной страны. Тверской регион всегда гостеприимен, открыт. Мы благодарны за новации, поддержку и развитие всех наших начинаний», – сказал на торжественной церемонии Игорь Руденя.

Переход на цифровое телевидение позволит жителям Верхневолжья смотреть 20 телеканалов в «цифре». В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения новым стандартом телевещания.

Населению разъясняют действия при переходе на цифровое вещание, рассказывают о мерах социальной поддержки через СМИ, ТСЖ, управляющие компании, МФЦ, отделения Почты России и другие организации.

Правительством Тверской области принято решение о предоставлении гражданам с невысоким уровнем доходов компенсации за приобретенное оборудование, необходимое для подключения к цифровому ТВ.

Справочно: В 2003 году в Тверской области начала работу первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть и было построено первое антенно-мачтовое сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров – одно из самых высотных в России.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК – «Вести Тверь». Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».

Пресс-служба Правительства Тверской области/