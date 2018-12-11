Илья Первухин: «Будем смотреть телевидение в самом лучшем качестве»

Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр Илья Первухин сравнил переход Тверской области к цифровому вещанию со спротивной победой.

«Профессиональный спорт – это постоянная борьба за первое место. Так же, как и в профессиональном спорте, в обычной жизни мы с вами стараемся занять первые места. Тверская область первой перешла на цифровое телевидение. А это значит, что мы с вами, жители Твери и области, теперь будем смотреть телевидение в самом лучшем качестве. Занимайтесь спортом, болейте за наших, смотрите спорт!» - обратился к жителям Тверской области Илья Первухин.

Напомним, 9 ноября в Твери прошла торжественная церемония запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате. В ней приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко. Также гостями церемонии стали руководители федеральных СМИ и известные телеведущие.

«Это значимое событие для нас. Цифровое телевидение для тверского региона – это новый шаг, это огромные возможности для населения, развития информатизации. Самое главное, что оно является бесплатным, прием осуществляется в цифровом качестве, и любой желающий может принимать этот сигнал. Для нас это большой подарок», – отметил Игорь Руденя.

В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения новым стандартом телевещания. Переход на цифровое телевидение позволит жителям Верхневолжья смотреть 20 телеканалов в «цифре».

Населению разъясняют действия при переходе на цифровое вещание, рассказывают о мерах социальной поддержки через СМИ, ТСЖ, управляющие компании, МФЦ, отделения Почты России и другие организации. Помощь в настройке и подключении к цифровому ТВ оказывают более 900 специально подготовленных волонтеров.

Правительством Тверской области принято решение о предоставлении гражданам с невысоким уровнем доходов компенсации за приобретенное оборудование, необходимое для подключения к цифровому ТВ.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК – «Вести Тверь». Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».