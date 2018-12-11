Андрей Кружков: «Тверская область вступает в эру цифрового вещания»

Художественный руководитель Тверской областной академической филармонии Андрей Кружков подчеркнул, что цифровое эфирное телевещание, на которое Тверская область полностью перешла первой из российских регионов, открывает новые возможности, в том числе, для ценителей музыкального искусства.

«Развитие цифровых технологий зачастую определяет качество нашей жизни. Для меня как профессионального музыканта цифровое телевидение это не только передача хорошего изображения, но и, что немаловажно, звука. Тверская область вступает в эру цифрового вещания, а это значит, что для всех любителей хорошей, качественной музыки будет доступен весь спектр звуков», – отметил Андрей Кружков.

Напомним, 9 ноября в Твери прошла торжественная церемония запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате. В ней приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко. Также гостями церемонии стали руководители федеральных СМИ и известные телеведущие.

«Это значимое событие для нас. Цифровое телевидение для тверского региона – это новый шаг, это огромные возможности для населения, развития информатизации. Самое главное, что оно является бесплатным, прием осуществляется в цифровом качестве, и любой желающий может принимать этот сигнал. Для нас это большой подарок», – отметил Игорь Руденя.

В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения новым стандартом телевещания. Переход на цифровое телевидение позволит жителям Верхневолжья смотреть 20 телеканалов в «цифре».

Населению разъясняют действия при переходе на цифровое вещание, рассказывают о мерах социальной поддержки через СМИ, ТСЖ, управляющие компании, МФЦ, отделения Почты России и другие организации. Помощь в настройке и подключении к цифровому ТВ оказывают более 900 специально подготовленных волонтеров.

Правительством Тверской области принято решение о предоставлении гражданам с невысоким уровнем доходов компенсации за приобретенное оборудование, необходимое для подключения к цифровому ТВ.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК – «Вести Тверь». Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».