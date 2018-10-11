В столице Верхневолжья пройдут бесплатные экскурсии «Свадебная Тверь» и «Зеленые острова Твери»

10 и 11 ноября в Твери организованы бесплатные экскурсии, к которым могут присоединиться жители и гости региона. Мероприятия проходят в рамках Фестиваля городских экскурсий. 10 ноября в 12:00 на Театральной площади в региональной столице стартует экскурсия «Свадебная Тверь». 11 ноября в это же время от Городского сада начнется экскурсия «Зеленые острова Твери».

Создание новых, интересных маршрутов, достопримечательностей и объектов показа в регионе обеспечивает развитие туриндустрии в регионе, привлекает новых гостей, считает Губернатор Игорь Руденя.

На Фестивале городских экскурсий 12 авторских маршрутов представляют выпускники «Школы городских экскурсий» – совместного образовательного проекта регионального Министерства туризма и Института «Стрелка». В «Школе» профессиональные гиды и энтузиасты, для которых проведение экскурсий является хобби, в течение месяца учились у ведущих экскурсоводов Москвы. Среди них – историк архитектуры и аккредитованный экскурсовод Дарья Сорокина, автор проекта The guide in Moscow, сотрудник столичных экскурсионных компаний, а также Александр Фролов, ведущий специалист по церковной архитектуре Москвы, автор путеводителей.

Каждый выпускник на Фестивале экскурсий презентует свой авторский проект. Темы экскурсий до этого не были представлены действующими гидами Тверской области. Ранее попасть на бесплатную экскурсию, которую проводят профессиональные гиды для всех желающих, можно было только в Москве и Санкт-Петербурге.

В программу Фестиваля вошли такие проекты, как «Тверь средневековая», «История играючи», « СпортивнаяТверь », «Тверь глазами иностранцев» и другие.

Стать слушателями необычных историй можно каждые выходные. Расписание и темы всех экскурсий размещены на туристическом портале welcometver.ru в разделе «Календарь событий» – http://welcometver.ru/events/207