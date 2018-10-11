В музее Владимира Серова в Калининском районе открылась выставка фотографий 1960-1990-х годов

В мемориально-художественном музее Владимира Серова в Тверской области открылась выставка «Зеркало времени».

Посетителям представлены фотографии 1960-90-х годов из фонда тверского областного народного фотоклуба.

Музей Владимира Серова является филиалом Тверской областной картинной галереи. Он был открыт в августе 1980 года к 70-летию со дня рождения художника. Учреждение расположено в поселке Эммаус Калининского района. Справочную информацию о работе экспозиций можно узнать по телефону 8(4822) 37-84-32.

Задачу более активно продвигать возможности культурных учреждений региона, чтобы жители и гости Верхневолжья могли качественно и с пользой проводить свой досуг, поставил Губернатор Игорь Руденя.

В начале ноября Тверская область присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусств», которая прошла в театрально-концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках и музеях региона.

В мероприятиях приняли участие более 18 тысяч человек. В Твери и области в рамках всероссийской акции состоялись выставки, концерты и спектакли, поэтические вечера, мастер-классы от актёров, экскурсии за кулисами театров и многое другое.

4-5 ноября «Ночь искусств» прошла в Тверской областной картинной галерее. Для посетителей организованы экскурсии по различным разделам собрания галереи, семейные мастер-классы и другие интересные мероприятия. В рамках уникального проекта «Открытые реставрационные мастерские» зрители смогли заглянуть в кабинеты реставраторов, понаблюдать за их работой и узнать много интересного о сохранении и восстановлении произведений живописи и искусства.

К «Ночи искусств» присоединился Ржевский филиал Музея Победы в деревне Хорошево. Здесь на выставке «Память поколений» представили работы ржевских художников, посвященные истории филиала Музея. В этом доме под Ржевом Верховный главнокомандующий в ночь с 4 на 5 августа 1943 года принял решение о проведении в Москве первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.

В акции также участвовали Музей тверского быта, «Дом поэтов» в селе Градницы Бежецкого района, Дом-музей М.И. Калинина в селе Верхняя Троица Кашинского района, Торопецкий краеведческий музей и другие учреждения области.

Пресс-служба Правительства Тверской области