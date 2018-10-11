В Тверской области в рамках Вахты Памяти-2018 подняты останки 990 бойцов

В рамках Вахты Памяти в 2018 году в Тверской области подняты останки 990 красноармейцев, 11 именных вещей и одна награда. Установлены имена 57 защитников Отечества, найдены родственники 29 бойцов. В поисковых экспедициях на территории региона приняли участие 53 отряда. Торжественная церемония закрытия Вахты Памяти состоялась 9 ноября в Музее Калининского фронта в посёлке Эммаус.

Участие в мероприятии приняли представители региональных органов власти, бойцы поисковых отрядов, ветераны, юнармейцы. Приветствие участникам направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Завершившийся сезон стал юбилейным для тверских поисковиков. 30 лет назад в регионе началась организованная работа по поиску останков погибших защитников Отечества и увековечению их памяти. За прошедшие годы было установлено около пяти тысяч имен без вести пропавших воинов, 60 тысяч останков бойцов было предано земле с воинскими и духовными почестями. Чтить подвиг героев Великой Отечественной войны и помнить о высочайшей цене, которую они заплатили за Победу, – наш общий долг», — говорится в приветствии от имени Игоря Рудени.

В 2018 году в ходе Вахты Памяти в Андреапольском, Бельском, Жарковском, Калининском, Кашинском, Западнодвинском, Зубцовском, Нелидовском, Оленинском, Селижаровском, Старицком, Торопецком районах и городе Ржеве в торжественной обстановке преданы земле останки 2498 советских воинов.

Поисковое движение на территории Верхневолжья берёт начало с 1988 года. Ежегодно отряды отправляются на места сражений для поиска и увековечения памяти защитников Отечества. В настоящее время поисковая деятельность объединяет в Тверской области более 50 отрядов, около 900 поисковиков.

На новый уровень деятельность по увековечению памяти погибших бойцов в Тверской области вышла с проведением международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт», которая с 2016 года проходит в Ржевском районе.

Инициативу главы региона Игоря Рудени и Председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры Владимира Мединского о постоянном размещении лагеря экспедиции на территории Верхневолжья поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В этом году экспедиция «Ржев. Калининский фронт» прошла 2-14 сентября. В ней приняли участие более 550 человек из 24 отрядов России, а также Казахстана, Латвии и Литвы. Специально для ребят была организована профильная образовательная программа.

За две недели работы экспедиции были найдены останки 241 солдата, павшего под Ржевом в годы Великой Отечественной войны, найдено 33 медальона, 12 из них прочитаны. Опознаны три пропавших без вести красноармейца, родственники одного из них найдены.

Полевой лагерь экспедиции посетили более 900 школьников с бесплатными экскурсиями в рамках всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы».

Всего за три года проведения экспедиции «Ржев. Калининский фронт» на местах кровопролитных боев Великой Отечественной войны найдено более тысячи защитников Отечества, установлено порядка 80 имен погибших воинов.

Пресс-служба Правительства Тверской области