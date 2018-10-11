В Тверской области пройдет фестиваль народного творчества «Барыня капуста»

Ведущий телеканала МузТВ Андрей Разыграев считает, что переход Тверской области на цифровое эфирное телевещание – хороший повод для того, чтобы купить новый телевизор.

«Поздравляю от всего музыкально-развлекательного сердца всю Тверь и Подтверье с тем, что вы стали первыми в стране, кто наблюдает в отличном качестве, с невероятно крутым звуком картинку двадцати лучших телеканалов страны. И среди них музыкальный – один-единственный – это МузТВ. У нас только хиты, концерты самых топовых «звезд» и всегда остросюжетно-развлекательные шоу. Это еще несколько веских причин, чтобы взять и выкинуть на помойку свой старый ламповый телевизор и купить новую «плазму», – сказал Андрей Разыграев.

Сегодня в Твери прошла торжественная церемония запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате. В ней приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко.

«Это значимое событие для нас. Цифровое телевидение для тверского региона – это новый шаг, это огромные возможности для населения, развития информатизации. Самое главное, что оно является бесплатным, прием осуществляется в цифровом качестве, и любой желающий может принимать этот сигнал. Для нас это большой подарок», – отметил Игорь Руденя.

Гостями церемонии стали руководители федеральных СМИ и известные телеведущие – Виталий Елисеев («Первый канал»), Андрей Кондрашов (ВГТРК), Кирилл Поздняков («НТВ»), Игорь Прокопенко, Андрей Добров («РЕН ТВ»), Александр Яковлев («Спас»), Антон Лирник («СТС»), Наталья Метлина («Звезда»), Виктория Полторак («Домашний»), Эвелина Блёданс («ТВ-3»), Настасья Самбурская («Пятница»), Павел Дикан («Мир»), Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин («ТНТ»), Андрей Разыграев («Муз-ТВ»).

В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения новым стандартом телевещания. Переход на цифровое телевидение позволит жителям Верхневолжья смотреть 20 телеканалов в «цифре».

Населению разъясняют действия при переходе на цифровое вещание, рассказывают о мерах социальной поддержки через СМИ, ТСЖ, управляющие компании, МФЦ, отделения Почты России и другие организации. Помощь в настройке и подключении к цифровому ТВ оказывают более 900 специально подготовленных волонтеров.

Правительством Тверской области принято решение о предоставлении гражданам с невысоким уровнем доходов компенсации за приобретенное оборудование, необходимое для подключения к цифровому ТВ.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК – «Вести Тверь». Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».