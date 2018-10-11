Резиденты «Comedy Club» поздравили тверитян с подключением телеканалов в цифровом качестве

Резиденты шоу «Comedy Club» телеканала ТНТ Андрей Аверин, Зураб Матуа и Дмитрий «Люсёк» Сорокин украсили церемонию запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате юмористическим музыкальным подарком.

«Нам очень приятно поздравить всех с запуском новой волны цифрового вещания в Тверской области. Теперь вы сможете смотреть нас в цифре, тем более, что «Comedy Club» делает для этого все. У нас очень много проектов. Смотрите ТНТ и почувствуйте нашу любовь!» – обратились к тверским телезрителям резиденты «Comedy Club».

В финале торжественной церемонии резиденты выступили с юмористическим музыкальным подарком – пародией на различные музыкальные жанры.

Сегодня в Твери прошла торжественная церемония запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате. В ней приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко.

«Это значимое событие для нас. Цифровое телевидение для тверского региона – это новый шаг, это огромные возможности для населения, развития информатизации. Самое главное, что оно является бесплатным, прием осуществляется в цифровом качестве, и любой желающий может принимать этот сигнал. Для нас это большой подарок», – отметил Игорь Руденя.

Гостями церемонии стали руководители федеральных СМИ и известные телеведущие – Виталий Елисеев («Первый канал»), Андрей Кондрашов (ВГТРК), Кирилл Поздняков («НТВ»), Игорь Прокопенко, Андрей Добров («РЕН ТВ»), Александр Яковлев («Спас»), Антон Лирник («СТС»), Наталья Метлина («Звезда»), Виктория Полторак («Домашний»), Эвелина Блёданс («ТВ-3»), Настасья Самбурская («Пятница»), Павел Дикан («Мир»), Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин («ТНТ»), Андрей Разыграев («Муз-ТВ»).

В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения новым стандартом телевещания. Переход на цифровое телевидение позволит жителям Верхневолжья смотреть 20 телеканалов в «цифре».

Населению разъясняют действия при переходе на цифровое вещание, рассказывают о мерах социальной поддержки через СМИ, ТСЖ, управляющие компании, МФЦ, отделения Почты России и другие организации. Помощь в настройке и подключении к цифровому ТВ оказывают более 900 специально подготовленных волонтеров.

Правительством Тверской области принято решение о предоставлении гражданам с невысоким уровнем доходов компенсации за приобретенное оборудование, необходимое для подключения к цифровому ТВ.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК – «Вести Тверь». Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».