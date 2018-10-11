Игорь Руденя вручил награды сотрудникам органов внутренних дел Тверской области накануне профессионального праздника

9 ноября в Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, который будет отмечаться в субботу, 10 ноября. Правоохранителей и ветеранов органов внутренних дел Тверской области с предстоящим профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, руководители региональных управлений федеральных органов власти, представители духовенства.

«В Тверской области за 9 месяцев текущего года снизилось количество правонарушений, удалось не допустить роста преступлений террористического характера. Особо хочу отметить существенное уменьшение - более чем на 22% - преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства. Это результат общей работы по снижению уровня нелегальной миграции на территории Тверской области. Хочу поблагодарить вас от имени жителей тверского региона за вашу непростую службу на благо государства, нашего общества», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор вручил региональные награды ветеранам и действующим сотрудникам органов внутренних дел Верхневолжья.

Ключевые приоритеты работы органов внутренних дел определил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Это повышение безопасности в общественных местах и на дорогах, рост качества следствия, профилактическая работа с детьми и подростками, противодействие экстремизму, борьба с преступлениями в сфере экономики и коррупцией.

Как отметил Игорь Руденя, со стороны Правительства Тверской области обеспечена поддержка в модернизации материально-технической базы органов внутренних дел. В том числе это приобретение новых автомашин и спецоборудования, развитие систем «Безопасный город» и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В 2018 году на эти цели направлено более 210 млн. рублей.

В сентябре 2018 года 67 служебных машин были переданы подразделениям ГИБДД и участковым Тверской области. На приобретение транспорта из регионального бюджета было направлено порядка 26,3 млн рублей в рамках госпрограммы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017-2022 годы. Объём бюджетных средств, выделенных на покупку транспорта и оборудования для подразделений ГИБДД – 31,1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области