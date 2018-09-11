Игорь Руденя и заместитель главы Минкомсязи РФ Алексей Волин ознакомились с работой Тверского областного радиотелевизионного передающего центра

9 ноября Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко ознакомились с работой Тверского областного радиотелевизионного передающего центра. Верхневолжье — первый в России регион, который полностью перешёл на телевещание в цифровом формате.

«Для нас очень почётно стать первым регионом, где обеспечено телевещание в цифровом формате. Очень важно, чтобы контент телеканалов помогал пропагандировать традиционные ценности, человека труда, героев нашей страны», — отметил Игорь Руденя во время общения с журналистами.

«Телевидение – это первая отрасль, которая завершила цифровизацию. И теперь оно готово предоставить свою инфраструктуру для строительства всех остальных технологий цифровой экономики», — сказал Андрей Романченко.

Торжественная церемония запуска цифрового телевидения и второго мультиплекса в тверском регионе состоялась сегодня в Твери. Участие в ней приняли Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, Губернатор Игорь Руденя, Алексей Волин, Андрей Романченко.

Гостями церемонии стали руководители федеральных СМИ и известные телеведущие – Виталий Елисеев («Первый канал»), Андрей Кондрашов (ВГТРК), Кирилл Поздняков («НТВ»), Игорь Прокопенко, Андрей Добров («РЕН ТВ»), Александр Яковлев («Спас»), Антон Лирник («СТС»), Наталья Метлина («Звезда»), Виктория Полторак («Домашний»), Эвелина Блёданс («ТВ-3»), Настасья Самбурская («Пятница»), Павел Дикан («Мир»), Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин («ТНТ»), Андрей Разыграев («Муз-ТВ»).

Во время мероприятия прошёл телемост с жителямиВесьегонска, Кашина, Бологое, Максатихи, Торопца, Удомли, Ржева. У населения этих и других муниципалитетов области появилась возможность смотреть телепрограммы в высоком цифровом качестве.

В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения новым стандартом телевещания. Переход на цифровое телевидение позволит жителям Верхневолжья смотреть 20 телеканалов в «цифре».

Населению разъясняют действия при переходе на цифровое вещание, рассказывают о мерах социальной поддержки через СМИ, ТСЖ, управляющие компании, МФЦ, отделения Почты России и другие организации. Помощь в настройке и подключении к цифровому ТВ оказывают более 900 специально подготовленных волонтеров.

Правительством Тверской области принято решение о предоставлении гражданам с невысоким уровнем доходов компенсации за приобретенное оборудование, необходимое для подключения к цифровому ТВ.

Справочно: В 2003 году в Тверской области начала работу первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть и было построено первое антенно-мачтовое сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров – одно из самых высотных в России.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК – «Вести Тверь». Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».

Пресс-служба Правительства Тверской области