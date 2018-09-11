Ведущие телеканала «СПАС» Александр Яковлев и Инна Веденисова: «Рады, что подключение к цифровому телевещанию начинается именно в Тверской области»

«Звезды» российских федеральных телеканалов сегодня посетили Тверь, чтобы принять участие в торжественной церемонии запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате. Среди почетных гостей – ведущие телеканала «СПАС» Александр Яковлев и Инна Веденисова.

«Последний год телеканал «Спас» готовился к этому событию: 18 новых проектов, новые ведущие – Николай Валуев, Дарья Донцова, Антон Макарский, конечно же, Борис Корчевников, новая студия. И мы очень рады, что это событие происходит именно в Тверской области, потому что этот регион – особый и для истории нашей страны, и, конечно же, для православия», – отметил Александр Яковлев.

Инна Веденисова пожелала всем каналам второго мультиплекса, чтобы знакомство с ними оказалось не только приятным и ярким, но и многолетним.

«Важно, чтобы зрители вскоре как можно больше телеканалов назвали своими любимыми. А так как любовь – очень благоговейное чувство, каждый из нас должен постараться выполнять свою работу с душой», – сказала ведущая.

Сегодня в Твери прошла торжественная церемония запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате. В ней приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко.

«Это значимое событие для нас. Цифровое телевидение для тверского региона – это новый шаг, это огромные возможности для населения, развития информатизации. Самое главное, что оно является бесплатным, прием осуществляется в цифровом качестве, и любой желающий может принимать этот сигнал. Для нас это большой подарок», – отметил Игорь Руденя.

Гостями церемонии стали руководители федеральных СМИ и известные телеведущие – Виталий Елисеев («Первый канал»), Андрей Кондрашов (ВГТРК), Кирилл Поздняков («НТВ»), Игорь Прокопенко, Андрей Добров («РЕН ТВ»), Александр Яковлев («Спас»), Антон Лирник («СТС»), Наталья Метлина («Звезда»), Виктория Полторак («Домашний»), Эвелина Блёданс («ТВ-3»), Настасья Самбурская («Пятница»), Павел Дикан («Мир»), Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин («ТНТ»), Андрей Разыграев («Муз-ТВ»).

Во время мероприятия прошёл телемост с жителями Весьегонска, Кашина, Бологое, Максатихи, Торопца, Удомли, Ржева. У населения этих и других муниципалитетов области появилась возможность смотреть телепрограммы в высоком цифровом качестве.

В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения новым стандартом телевещания. Переход на цифровое телевидение позволит жителям Верхневолжья смотреть 20 телеканалов в «цифре».

Населению разъясняют действия при переходе на цифровое вещание, рассказывают о мерах социальной поддержки через СМИ, ТСЖ, управляющие компании, МФЦ, отделения Почты России и другие организации. Помощь в настройке и подключении к цифровому ТВ оказывают более 900 специально подготовленных волонтеров.

Правительством Тверской области принято решение о предоставлении гражданам с невысоким уровнем доходов компенсации за приобретенное оборудование, необходимое для подключения к цифровому ТВ.

В 2003 году в Тверской области начала работу первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть и было построено первое антенно-мачтовое сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров – одно из самых высотных в России.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК – «Вести Тверь». Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».