В Тверской области завершен ремонт дороги от трассы М10 «Россия» к Иваньковскому водохранилищу

В Конаковском районе Тверской области отремонтирована дорога от трассы М10 к Иваньковскому водохранилищу и Большому Завидово. Значимый для региона туристический маршрут протяженностью более 44 км приведен в порядок за два сезона. Работы велись в 2017 и 2018 годах.

«Дороги – это лицо Тверской области. Хорошие, качественные трассы обеспечивают возможности для дальнейшего развития территории, в том числе малого бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В текущем году ремонтные работы на указанном объекте завершены на участке протяженностью 23,5 км от Конаково до паромной переправы через канал имени Москвы. В 2017-м был отремонтирован 21-километровый участок от трассы М10 до города Конаково, включающий в себя четыре моста. При ремонте автодороги применялась технология регенерации дорожного покрытия.

Подрядчик также выполнил комплекс работ по укреплению обочин, ремонту съездов и заездных карманов, расчистке площадей от кустарника и мелколесья, нанесению дорожной разметки термопластиком.

В настоящее время Верхневолжье готовится принять участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что благодаря реализации нацпроекта в ближайшие 6 лет в Тверской области будет приведено в нормативное состояние не менее 3700 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также около 250 км улиц Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области