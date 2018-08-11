В Твери прошёл молодёжный флешмоб «Мы любим цифровое телевидение»

8 ноября в центре Твери состоялся молодёжный флешмоб «Мы любим цифровое телевидение». Участники акции – студенты, добровольцы, активная молодежь – выстроились в форме сердца и бабочки, которая стала символом перехода на новый формат телевещания.

«Тверская область станет пилотным регионом, где в опережающем режиме подключат бесплатное цифровое телевидение. У всех нас появится возможность смотреть 20 программ в качественном цифровом формате», — отметил Губернатор Игорь Руденя по итогам обсуждения вопроса на одном из недавних заседаний областного Правительства.

Торжественная церемония запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате состоится в областной столице 9 ноября.

В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения новым стандартом телевещания. Переход на цифровое телевидение позволит жителям Верхневолжья в высоком качестве смотреть 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.

Организована информационная кампания, в ходе которой жителям Тверской области разъясняют их действия при переходе на цифровое вещание и рассказывают о мерах социальной поддержки. Эта работа ведется через СМИ, ТСЖ, управляющие компании, МФЦ, отделения Почты России и другие организации.

Помощь в настройке и подключении к цифровому телевидению людям старшего поколения оказывают около 900 специально подготовленных волонтеров, которые работают во всех районах области. Они стали участниками сегодняшнего флешмоба, в ходе которого раздавали прохожим информационные листовки.

Чтобы граждане с невысоким уровнем доходов смогли получить доступ к цифровому телевещанию, Правительством Тверской области принято решение о предоставлении компенсации за приобретенное оборудование, необходимое для подключения.

История телевизионного вещания на территории Верхневолжья началась в 1914 году, когда в Твери одновременно с Москвой и Петербургом была построена одна из первых в России радиостанций. В 1926-м в региональной столице начала работу радиовещательная станция. В 1952 году — введена в эксплуатацию первая в стране сеть кабельного телевидения, в 1955-м Калининский телевизионный центр первым в СССР начал трансляцию программ Центральной студии телевидения. В 1973 году была построена Калининская Радиотелевизионная передающая станция.

В 2003 году в Тверской области начала работу первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть и было построено первое антенно-мачтовое сооружение эфирного телевещания высотой 160 метров – одно из самых высотных в России.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК — «Вести Тверь».

Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».

Пресс-служба Правительства Тверской области