В Твери почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга

В Твери сегодня, 8 ноября, на площади перед центральным зданием Управления МВД России по Тверской области состоялся траурный митинг, посвященный Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ. В митинге приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, начальник УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Владимир Андреев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, представители законодательной власти и духовенства региона, курсанты Тверского филиала Московского Университета МВД России, члены семей погибших сотрудников и ветераны МВД.

«Нас сегодня собрала память о наших товарищах, которые отдали свою жизнь за мир и спокойствие в нашем государстве. Они честно и до конца выполнили свой служебный и гражданский долг», – сказал Губернатор Игорь Руденя.

С 1941 года при исполнении служебных обязанностей отдали свои жизни 194 сотрудника органов внутренних дел Верхневолжья. Многие из них награждены государственными и ведомственными наградами посмертно.

«Мы будем всегда помнить наших героев, и этот день является для нас особым днем, в который мы будем ежегодно из поколения в поколение собираться, чтобы помнить о тех, на кого мы должны равняться», – отметил Игорь Руденя.

Завершилась траурная церемония возложением цветов к мемориалу сотрудникам органов внутренних дел, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при выполнении служебных обязанностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области