Владимир Путин поддержал создание мемориала советскому солдату подо Ржевом

Президент Владимир Путин поддержал идею создания мемориала советскому солдату в Ржевском районе. Разговор об этом состоялся сегодня на встрече главы государства с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Стенограмма опубликована сайте Кремля.

Глава Минкультуры обратился к Владимиру Путину с просьбой одобрить увековечение памяти о знаменитой Ржевской битве в виде мемориала советскому солдату.

Министр рассказал президенту, что каждый год силами Министерства обороны РФ и Российского военно-исторического общества подо Ржевом проводятся поисковые экспедиции.

«До 500 солдат каждый год мы достаём из-под земли, опознаём, перезахораниваем, то есть это число растёт ежегодно. И сражение это по известным политическим причинам никогда у нас особо не афишировалось, всегда будучи в тени Сталинграда. Собственно, они взаимосвязаны, эти битвы», – сказал Мединский и обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать создание подо Ржевом мемориала советскому солдату.

«Конечно, очень правильное, хорошее и своевременное решение», – одобрил президент, добавив: «Памятник красивый, необычный».

Напомним, идея о создании в Тверской области мемориала советскому солдату впервые озвучена в рамках Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Экспедиция проходит на территории Верхневолжья с 2016 года. Инициативу Игоря Рудени и Владимира Мединского сделать мероприятие ежегодным поддержал Президент РФ Владимир Путин.

По итогам творческого конкурса принято решение, что мемориал советскому солдату будет построен на основе проекта-победителя «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина.

«Создание этого мемориала играет огромную роль в увековечении памяти о событиях Великой Отечественной войны, в сохранении достоверной истории, которую невозможно переписать ни на региональном, ни на мировом уровне. Монумент будет всем напоминать о подвиге, цена которому — миллионы человеческих жизней», – отметил Игорь Руденя.

Создание Ржевского мемориала советскому солдату предполагает комплексный проект развития прилегающей территории. Планируется, что по масштабу он войдёт в число 5 крупнейших мемориальных комплексов России, посвящённых Великой Отечественной войне.

Строительство объекта планируется завершить в 2020 году, к 75-летию Великой Победы. Памятник будет установлен недалеко от деревни Хорошево и виден с федеральной трассы М-9 «Балтия». Предполагается, что проект будет финансироваться не только за счёт бюджетных средств, но и при активном участии граждан. На месте установки прошли первые работы, определена высота монумента, планируется установить закладной камень.

«Наша задача – сделать так, чтобы памятник стал духовно-просветительским центром для молодёжи, представителей патриотических и общественных организаций. Очень важно, чтобы память о людях, которые отдали жизни за нашу сегодняшнюю свободу, жила как можно дольше», – акцентировал Игорь Руденя.

Михаил Бородов