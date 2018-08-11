Игорь Руденя по-прежнему делает ставку на местные кадры

После заседания Правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя прокомментировал журналистам ряд кадровых решений, которые были приняты на прошлой неделе. Напомним, 1 ноября на пост регионального министра экономического развития был назначен Иван Егоров, до этого возглавлявший тверское министерство туризма. В этот же день сменился руководитель областного минобразования – временно исполняющей обязанности министра назначена Юлия Коваленко, которая ранее была заместителем руководителя ведомства.

Игорь Руденя пояснил, каких результатов ждет от Ивана Егорова в новой должности.

«Самое главное – повышение динамики развития частных инвестиций, развитие среднего и малого бизнеса, адресная, индивидуальная работа с инвесторами. При всем выборе возможностей и ресурсов, которые мы предлагаем, каждый приходящий в Тверскую область или уже работающий инвестор требует персонального внимания», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор также акцентировал внимание на необходимости взаимодействия всех региональных министров с главами муниципальных образований, которые тоже являются активными участниками управленческого процесса.

«Это залог успеха работы на любой территории», – считает глава региона.

На вопрос о том, кто сменит Ивана Егорова на посту в министерстве туризма, Игорь Руденя ответил: «Будет новый молодой руководитель». Его кандидатура сейчас подбирается.

Глава региона подтвердил, что принцип формирования региональной команды остается неизменным: «Мы ориентируемся, как и говорили, на местные кадры», – сказал Игорь Руденя.

По мнению губернатора, приглашать на руководящие посты в правительстве эффективных менеджеров из столицы – не самый лучший путь.

«Нам всегда говорят эксперты, даже местные: давайте хорошую, эффективную команду из Москвы привезем. Но надо понимать, что любая команда из Москвы приезжает работать не навсегда. Важно вырастить молодежь, важно вырастить кадры, которые на примере действующих специалистов, имеющих хороший опыт, могли бы дальше продолжать развитие региональной экономики», – считает Игорь Руденя.

Губернатор выразил уверенность, что действующая команда, включая глав муниципальных образований, – «это люди, которые вкладывают в общую копилку свой труд, свои усилия».

Также Игорь Руденя сообщил, что тренд на омоложение состава областного правительства будет продолжен.

«Это не означает, что люди более старшего возраста не имеют шансов, – добавил губернатор. – Мы все говорим о том, что лучший показатель – это эффективность, поэтому вне зависимости от возраста народ будет востребован и привлечен к работе».

Павел Голованов