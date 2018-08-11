Школьники из Тверской области расскажут о сохранении памяти о Маршале Советского Союза Иване Коневе в Музее Победы в Москве

8 ноября в Музее Победы в Москве пройдёт торжественное мероприятие к 75-летию учреждения военного ордена «Победа», организованное совместно с Фондом памяти полководцев Победы. Участие в нём примут представители Москвы и Тверской области. Ученики Тверской средней общеобразовательной школы имени Маршала Советского Союза И.С. Конева из Калининского района расскажут о том, как в учебном заведении сохраняется память о герое.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, важно, чтобы молодые жители региона активно участвовали в сохранении памяти о событиях военных лет.

«Наша общая задача – вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов»», – считает Игорь Руденя.

Орден «Победа» был учреждён в 1943 году. Им награждались особо отличившиеся полководцы Красной Армии, благодаря которым были достигнуты крупные победы на фронтах Великой Отечественной войны. Всего кавалерами ордена «Победа» стали одиннадцать советских и пять иностранных военачальников. В их числе — дважды Герой Советского Союза Иван Степанович Конев.

Имя Маршала Конева присвоено Тверской школе в деревне Мермерины Калининского района в 2018 году. Решение об этом было принято в 2017-м, когда в регионе проходили торжественные мероприятия в честь 120-летия со дня рождения легендарного военачальника. С октября 1941 по август 1942 года Иван Степанович Конев был командующим Калининским фронтом, руководил Калининской оборонительной и Калининской наступательной операцией.

В октябре 2017 года в деревне Поддубки Калининского района был установлен бюст Маршала Конева. Его имя также увековечено в названии одной из улиц Твери.

Кроме тверских школьников, в памятной акции к 75-летию ордена «Победа» примут участие ученики московских школ № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского, № 167 имени Маршала Л.А. Говорова, кадетского корпуса имени Г.К. Жукова гимназии № 1409, школ, расположенных на московских улицах, носящих имена полководцев. Гостями праздника станут Герои Советского Союза, ветераны Великой Отечественной войны. Перед участниками выступят военный оркестр и рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Пресс-служба Правительства Тверской области