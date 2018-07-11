В Тверской области на развитие высокотехнологичной медицинской помощи и ремонт больниц дополнительно выделено более 2 млн рублей

Финансирование Территориальной программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в Тверской области на 2018 год планируется увеличить более чем на 2,2 млн рублей. Вопрос о выделении дополнительных средств рассмотрели 7 ноября на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Это даст возможность увеличить объём оказания высокотехнологичной медицинской помощи почти на 700 случаев. Также в 13 медицинских учреждениях будет проведён ремонт помещений, заменены окна, закуплена мебель и медицинское оборудование. Необходимо внимательно следить за целевым использованием средств, чтобы все обозначенные мероприятия были реализованы», — отметил Игорь Руденя.

На оказание высокотехнологичной помощи в рамках ОМС дополнительно направят более 108,2 млн рублей. С учётом увеличения общий объём средств по данному направлению составит порядка 726 млн рублей, что позволит предоставить высокотехнологичные медицинские услуги жителям Верхневолжья в 4513 случаях – на 697 больше, чем планировалось. Это касается акушерства и гинекологии, неонатологии, нейрохирургии, онкологии, сердечно-сосудистой хирургии, эндокринологии и других сфер.

Увеличение объёмов финансирования Территориальной программы позволит повысить подушевой норматив оказания медицинской помощи в Тверской области на 295 рублей, до 14 тысяч 531,8 рубля.

С учётом дополнительных ассигнований из регионального бюджета общий объём программы госгарантий составит свыше 18,7 млрд рублей. Из них более 14,2 млрд рублей — средства ОМС, порядка 4,5 млрд рублей – средства бюджета Тверской области.

Основной темой заседания Правительства региона 7 ноября стало рассмотрение государственной программы «Здравоохранение Тверской области» на 2019-2024 годы.

«Майский Указ Президента России Владимира Путина определяет основные приоритеты до 2024 года. Сегодня это главный стратегический документ для отраслей, которые входят в национальные проекты. Необходимо построить всю госпрограмму по здравоохранению на основе приоритетов, которые обозначены в Указе», – сказал Игорь Руденя.

Прежде всего, это снижение показателей смертности, обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, в том числе жителям отдаленных населенных пунктов, ликвидация кадрового дефицита, усиление профилактической работы.

Как подчеркнул Игорь Руденя, основными направлениями работы должны стать обеспечение медицинских учреждений квалифицированными врачами, особенно узкими специалистами, проведение капитальных ремонтов, модернизация больниц и поликлиник, их оснащение современной аппаратурой, развитие высокотехнологичных медицинских услуг. Среди актуальных вопросов глава региона назвал также улучшение работы скорой медицинской и неотложной помощи, своевременное обеспечение жителей региона лекарствами.

Губернатор отметил: региональный документ необходимо наполнить конкретными мероприятиями. В частности, уделить особое внимание вопросам демографии, повышения качества медицины, внедрения новых форм работы в муниципалитетах с учетом территориальных особенностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области