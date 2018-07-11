Губернатор Игорь Руденя: основой для госпрограммы по здравоохранению Тверской должны быть приоритеты, обозначенные в указе Президента Владимира Путина

Государственная программа «Здравоохранение Тверской области» на 2019-2024 годы рассмотрена на заседании регионального Правительства, которое 7 ноября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Майский Указ Президента России Владимира Путина определяет основные приоритеты до 2024 года. Сегодня это главный стратегический документ для отраслей, которые входят в национальные проекты. Необходимо построить всю госпрограмму по здравоохранению на основе приоритетов, которые обозначены в Указе», – подчеркнул Игорь Руденя.

Прежде всего, это снижение показателей смертности, обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, в том числе жителям отдаленных населенных пунктов, ликвидация кадрового дефицита, усиление профилактической работы.

Как подчеркнул Игорь Руденя, основными направлениями работы должны стать обеспечение медицинских учреждений квалифицированными врачами, особенно узкими специалистами, проведение капитальных ремонтов, модернизация больниц и поликлиник, их оснащение современной аппаратурой, развитие высокотехнологичных медицинских услуг. Среди актуальных вопросов глава региона назвал также улучшение работы скорой медицинской и неотложной помощи, своевременное обеспечение жителей региона лекарствами.

По мнению Губернатора, перед принятием стратегического документа необходимо дать оценку эффективности госпрограммы по здравоохранению на 2015-2020 годы, которая действует в настоящее время.

Кроме того, нужно провести дополнительное обсуждение стратегии развития отрасли совместно с руководителями муниципальных образований, провести расширенный Совет главных врачей Тверской области.

Игорь Руденя подчеркнул: региональный документ необходимо наполнить конкретными мероприятиями. В частности, уделить особое внимание вопросам демографии, повышения качества медицины, внедрения новых форм работы в муниципалитетах с учетом территориальных особенностей.

Пресс-служба Правительства Тверской области