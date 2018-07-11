Более 12650 единиц самоходной и другой техники проверено с начала 2018 года в Тверской области

В Тверской области с начала 2018 года проверено 12654 единицы самоходной и другой техники на предмет соблюдения правил эксплуатации. Всего в настоящее время в региональной инспекции Гостехнадзора зарегистрировано свыше 33240 тракторов, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним и более 150 аттракционов.

По итогам проверок Гостехнадзором Тверской области выявлено 1250 машин, эксплуатируемых с нарушениями обязательных требований. По фактам выявленных нарушений возбуждено свыше 1500 дел об административных правонарушениях.

Всего с начала года в Тверской области зарегистрировано 1894 единицы самоходных машин, выдано 3786 удостоверений тракториста-машиниста. Приняты экзамены у 1881 заявителя на получение права управления самоходной техникой.

Для проведения технического осмотра с начала года в инспекцию Гостехнадзора было представлено более 20140 машин – на 559 больше, чем в 2017-м, к эксплуатации допущено 17924 единицы техники.

По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени ведется работа, направленная на повышение безопасности при эксплуатации снегоходов и мотовездеходов. В частности, тема актуальна для Конаковского района – популярного места отдыха среди жителей тверского и соседних регионов. Всего в районе зарегистрировано свыше 2000 единиц самоходных машин и прицепов, треть из которых – внедорожная мототехника.

В муниципальном образовании организован дополнительный день приема граждан в инспекции Гостехнадзора в субботу. Это позволит владельцам и водителям самоходной техники получить государственные услуги в более удобное время.

Также в выходные дни инспекцией будут организованы дополнительные контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением обязательных требований в области эксплуатации самоходной техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области