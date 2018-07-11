Туры по Тверской области удостоены гран-при Всероссийской премии «Маршрут года»

Три тура по Тверской области удостоены гран-при Всероссийской туристической премии «Маршрут года», общенациональный финал которой состоялся в Ульяновске. На престижную премию претендовали 450 проектов из 60 регионов страны.

«Туризм – серьезный инструмент экономического роста, который может обеспечить занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Юбилейный сезон конкурса «Маршрут года», который прошел в 5-й раз, продемонстрировал популярность туров по тверской земле.

Гран-при в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» получил тур «Ворота Селигера» (ООО «Турфирма Магазин Путешествий»). Новый маршрут по Тверской области запущен в августе 2018 года. Он включает в себя посещение истока Волги, Ниловой пустыни, Оковецкого источника, уникального деревянного храма XVII века на Ширковом погосте. Туристам также предлагают познакомиться с уникальными ремеслами Верхневолжья в мастерской иконописи и золотного шитья.

Гран-при в номинации «Лучший гастрономический маршрут» присужден туру «Сырный кусочек Италии» этого же туроператора, гран-при в номинации «Лучший военно-исторический маршрут» - туру «Ржевская битва: Холмец» (ООО «Мастерская»). В его основу положена история последнего дня жизни солдата – участника этой битвы.

Высокую оценку получили еще несколько туров по Тверской области.

В номинации «Лучший детский маршрут» третье место жюри отдали «Трём сказкам из Лихославля»: «Мармеладная сказка», «Сказка из Карельского сундука», «Сказка о глиняном счастье» (ООО «Агентство путешествий Радуга»).

Специальным дипломом «За популяризацию исторического наследия» награжден маршрут «Средневековая Тверь», разработанный региональным Министерством туризма в год 700-летия подвига Михаила Тверского. Также специальным дипломом за креативную идею награжден детский путеводитель «В некотором царстве, в Тверском государстве…» (ООО «Мастерская»).

Пресс-служба Правительства Тверской области