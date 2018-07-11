Уважаемые жители Тверской области!



На территории Верхневолжья продолжаются совместные учения энергетиков, регионального подразделения МЧС и подрядных организаций по отработке принципов взаимодействия в период ликвидации массовых отключений электросетевых объектов. Во всех районах Тверской области проводятся работы, которые повысят устойчивость функционирования энергосистемы к воздействию погодных явлений: расчистка и расширение просек воздушных линий всех классов напряжения, а также реконструкция линий электропередачи с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный, что позволит снизить аварийность в электрических сетях Тверьэнерго, а также минимизировать риски возникновение массовых перебоев в электроснабжении по причине стихийных явлений.

Энергетики обращают внимание, что в период проведения работ в целях безопасности необходим вывод воздушных линий электропередачи в ремонт. В связи с чем в ряде населенных пунктов районов Тверской области будут временные и контролируемые отключения электрической энергии. Еженедельные графики отключений согласовываются с администрациями муниципальных образований, ознакомиться с ними можно в ЕДДС каждого муниципального образования региона, на сайтах администраций районов, а также на сайте www.mrsk-1.ru во вкладке https://www.mrsk-1.ru/about/projects/ucheniya-v-tveri/

Уважаемые жители Тверской области! Просим вас проявить терпение. Персонал электросетевой компании ответственно подходит к выполнению поставленных задач. Работы идут опережающими темпами, что позволит до 22 декабря выполнить объём, практически в два раза превышающий тот, что был запланирован на старте учений.

Для справки:

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»)- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети».

Трудовой коллектив ПАО «МРСК Центра» насчитывает околое 30 тысяч человек. В целом доля ПАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 88,6%. Основным акционером ПАО «МРСК Центра», кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится около 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 17 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RX, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 99,9 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 416,8 тысяч километров. Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами. Одним из основных видов деятельности компании является технологическое присоединение новых потребителей. Получить услуги по технологическому присоединению можно на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»», где работает электронный сервис, который позволяет потребителям получить услуги по технологическому присоединению через интернет. На сайте доступен расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.