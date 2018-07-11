Тверская область сохраняет позиции в рейтинге Фонда «Петербургская политика» за октябрь

Тверская область по итогам октября сохранила свои позиции в группе регионов со средней устойчивостью, отмечается в рейтинге, опубликованном на сайте фонда «Петербургская политика».

Также фонд представил результаты мониторинга основных событий социально-политической жизни регионов за октябрь. В числе позитивных событий отмечены обсуждение губернатором Игорем Руденей с руководителями «Газпрома» увеличения объемов программы газификации Тверской области, подписание Фондом развития промышленности Тверской области соглашений о сотрудничестве с Фондом «Сколково» и Банком ВТБ, а также победа Тверского вагоностроительного завода в конкурсе на поставку 15 поездов «Иволга» для Московских центральных диаметров с крупной суммой контракта в 10,9 млрд рублей.

Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» является независимой некоммерческой организацией. Фонд создан в 2002 году для изучения общественного мнения и социальных процессов в обществе, для проведения научных, социологических и политических исследований. Возглавляет организацию известный российский политолог и регионовед Михаил Виноградов.

Павел Голованов