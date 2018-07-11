Игорь Руденя укрепил позиции в группе «Сильное влияние» рейтинга АПЭК

Губернатор Игорь Руденя занял 31-е место в рейтинге влияния глав субъектов РФ в октябре 2018 года. По сравнению с предыдущим месяцем, руководитель тверского региона поднялся на 2 строчки и укрепил свои позиции в группе «Сильное влияние». Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Положение Игоря Рудени в рейтинге влияния укрепляется, в том числе, за счет усиления работы Правительства Тверской области с муниципалитетами. Именно территориальная повестка сегодня становится одним из ключевых факторов социально-экономической стабильности. Не случайно региональная власть сосредоточена на реализации местных инфраструктурных проектов – в дорожном строительстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании», – отмечает директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Мамагулашвили.

Эксперт также обращает внимание на рост финансовой поддержки территорий.

«Заявлено, что в 2019 году объем региональных субсидий, других межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям вырастет на 1,1 млрд рублей и достигнет 6,4 млрд. Повышая финансовую устойчивость муниципалитетов, губернатор Игорь Руденя активизирует дополнительные ресурсы развития и укрепляет лояльные связи территорий с областным центром, что позитивно оценивается, в том числе, на таких авторитетных федеральных экспертных площадках, как АПЭК», – считает Давид Мамагулашвили.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ публикуется ежемесячно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), которое возглавляет известный российский политолог Дмитрий Орлов.

Михаил Бородов