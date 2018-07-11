В Твери на выставке «Великий князь Михаил Тверской и его время» представят уникальные предметы XIV–XV веков

Коллекция археологических находок из собрания Тверского государственного объединенного музея представят на выставке «Великий князь Михаил Тверской и его время», которая откроется 8 ноября в Детском музейном центре. В экспозицию вошли предметы времен XIV–XV веков. Также на выставке можно увидеть иллюстрации к «Житию Михаила Тверского» работы заслуженного художника России Людмилы Юга.

2018 год проходит в Тверской области под знаком 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского и 650-летия со дня преставления его супруги Анны Кашинской.

«В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей. Очень важно сегодня продолжать изучение истории Тверского княжества, популяризировать богатейшее культурное наследие региона на всероссийском уровне», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Посетители выставки «Великий князь Михаил Тверской и его время» смогут увидеть предметы вооружения XIV–XV веков, иконки и нательные кресты, монеты, берестяные грамоты, писала, украшения, игры и игрушки, музыкальные инструменты, приспособление для охоты с ловчими птицами.

Среди уникальных археологических памятников – печать тверского епископа Варсонофия, современника Михаила Тверского, и другие печати того времени. Кроме произведений тверских мастеров XIV века будут представлены привезенные в средневековую Тверь из разных стран бытовые предметы и посуда. Особый интерес представляют чаша для вина с изображением лотоса и сундучный замок из поволжских центров Золотой Орды.

В рамках выставки для юных посетителей запланированы интерактивные занятия, на которых ребята смогут построить тверской кремль, создать берестяное послание и изготовить «солнечного коня». Выставка будет работать в Детском музейном центре ТГОМ (ул. Советская, д. 3а) с 8 ноября по 9 декабря со вторника по субботу, с 11:00 до 17:00. Справки по телефону: 8(4822) 45-71-76.

Имя Михаила Тверского символизирует расцвет и историческую славу Тверского княжества. Святой благоверный князь считается небесным заступником и покровителем Тверской земли. При нём Тверское княжество в конце XIII века стало политическим и культурным центром Северо-Восточной Руси: здесь возродилось общерусское летописание, в 1285 году был заложен Спасо-Преображенский собор – первая каменная постройка в Северо-Восточной Руси после Батыева нашествия. Из Твери исходили идеи объединения русских земель.

В 2018 году проходит множество мероприятий, посвященных жизни и подвигу князя, в том числе в рамках XII Ассамблеи Русского мира, которая прошла 1-4 ноября в Твери и объединила около 600 человек более чем из 70 стран.

Среди других знаковых событий юбилейного года – межрегиональный военно-исторический фестиваль «Княжество Тверское», фестиваль хоровой музыки «Поющая земля Тверская»,XV Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная конференция, фестиваль боевых искусств памяти Михаила Тверского и многие другие. Издан буклет и разработан туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвященный Михаилу Тверскому.

В настоящее время в областной столице восстанавливается Спасо-Преображенский собор, заложенный Михаилом Тверским.

Центральные мероприятия в честь памятных дат, связанных с именами святого благоверного князя и его супруги, пройдут в декабре 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области