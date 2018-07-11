Центробанк информирует

Поменял права, но забыл (точнее не знал), что надо подать новые данные в страховую. В итоге при оформлении ОСАГО выяснилось, что у меня пропала скидка, а страховая готова оформить автогражданку с КБМ 1, то есть как у новичка. Правомерно ли это, что делать в такой ситуации?

Коэффициент бонус-малус (КБМ) - важный элемент для расчета страховой премии при заключении договора ОСАГО. Например, после 10 лет безаварийного вождения водитель имеет право на максимальную скидку – 50% от базового страхового тарифа. Страховая компания не вправе заключить договор ОСАГО без проверки КБМ в автоматизированной информационной системе Российского союза автостраховщиков (АИС РСА).

В период действия договора ОСАГО водитель обязан незамедлительно в письменной форме сообщать страховой компании об изменениях сведений, указанных в заявлении о заключении договора ОСАГО. В том числе - о замене водительского удостоверения. Если вы своевременно не сообщили об этом, то всё равно вправе письменно обратиться в страховую организацию, с которой заключен договор, и попросить внести изменения в систему АИС РСА.

Если страховая организация откажет, обратитесь в Банк России, предоставив копии документов: действующий договор ОСАГО, договор ОСАГО, в период действия которого произошла смена водительского удостоверения, водительское удостоверение (копия с двух сторон), при наличии - ответ страховой организации. Регулятор проведет проверку и направит ответ в установленные законом сроки. Как правило, после обращения в Банк России корректное значение КБМ восстанавливается.