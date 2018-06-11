ПОМОГИ БАБУШКЕ НАСТРОИТЬ ЦИФРОВОЕ ТВ

В Тверской области проходит обучение добровольцев, которые будут помогать жителям региона в переходе на цифровое телевидение

С 12 по 15 ноября в Нелидово, Осташкове, Бежецке и Вышнем Волочке пройдет обучение добровольцев из разных муниципалитетов Тверской области, которые будут помогать жителям региона в переходе на цифровое телевидение. Специальную подготовку уже завершили порядка 70 волонтёров из Твери. Всего содействие гражданам в подключении и настройке оборудования для приема цифрового телевидения будут оказывать около 900 волонтёров.

«Тверская область станет пилотным регионом, где в опережающем формате подключат бесплатное цифровое телевидение. У всех нас появится возможность смотреть 20 программ в качественном цифровом формате. Такое вещание уже ведется в Твери и Вышнем Волочке, в ближайшее время планируется запустить его во всем тверском регионе», — отметил Губернатор Игорь Руденя по итогам обсуждения вопроса на одном из заседаний областного Правительства.

В рамках семинаров для добровольцев представители Тверского областного радиотелевизионного передающего центра расскажут об особенностях перехода на цифровое телевещание, а также научат применять полученные теоретические знания на практике.

Подготовленные волонтёры будут информировать жителей о возможностях бесплатного подключения цифрового телевидения и помогут настроить оборудование для приема цифрового сигнала. Заявки от населения принимаются по единому номеру 8-800-220-20-02. Информацию, связанную с переходом на цифровое вещание, можно также получить на сайте смотрицифру.рф.

В Тверской области подключение цифрового эфирного телевизионного вещания ведется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

На территории региона построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения цифровым телевещанием. Планируется, что все регионы страны полностью перейдут на него в январе 2019 года.

Жители Тверской области с низким доходом могут получить субсидии на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию. На эти цели из регионального бюджета будет направлено 6 млн рублей. Единовременную выплату в размере фактических понесенных затрат на покупку оборудования в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года, но не более 1000 рублей, смогут получить порядка 6 тысяч человек.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК — «Вести Тверь». Таким образом, жителям доступны не только федеральные, но и местные новости в высоком качестве.

Второй мультиплекс цифровых каналов («СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ») сейчас транслируется в двух городах с населением свыше 50 тысяч человек — Твери и Вышнем Волочке, охват составляет 42,11% жителей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области