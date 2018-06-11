На осенних каникулах в Тверской области прошли экскурсии в рамках просветительского проекта для школьников «Нас пригласили во дворец»

Во время осенних каникул 310 школьников из Бологовского, Кашинского, Калининского, Зубцовского районов, городов Ржев и Кимры побывали в Императорском дворце в Твери. Экскурсии были организованы в рамках просветительского проекта «Нас пригласили во дворец», который стартовал в 2017 году по инициативе Губернатора Тверской области Игоря Рудени.

«Тверской императорский дворец – культурная жемчужина нашей области, достояние всей России. Неоднократно в стенах дворца принимались важные решения и происходили события, которые влияли на судьбу не только тверской земли, но и всей России. Сегодня здесь формируется современный культурный центр города Твери», — считает Игорь Руденя.

Основная цель проекта «Нас пригласили во дворец» — это приобщение школьников к истории и культуре России, развитие интереса к изучению и сохранению историко-культурного наследия страны, духовно-нравственное и патриотическое воспитание.

В дни осенних каникул, с 29 октября по 5 ноября, в 23 муниципалитетах Верхневолжья работали лагеря с дневным пребыванием на базе 91 общеобразовательного учреждения. Отдыхом охвачено более 5 тысяч детей. Для них были организованы тематические кружки, профильные смены, игровые программы по безопасности, здоровому образу жизни. В преддверии Дня народного единства в лагерях прошли тематические мероприятия, конкурсы рисунков, показы фильмов, беседы, посвящённые празднику.

29 октября в Тверском областном центре юных техников прошли соревнования по спортивному туризму, в которых приняли участие 107 человек из Твери, Калининского, Лихославльского, Вышневолоцкого, Конаковского и Фировского районов.

Областной станцией юных натуралистов в период осенних каникул проводились экскурсии по станции юннатов «В мире животных и растений», а также мастер-классы «Осенняя фантазия» и «Флористический коллаж».

Справочно: Тверской императорский дворец был официально открыт после реставрации 30 ноября прошлого года. В 2017 году учреждение посетили 27270 учеников 8-11 классов школ Верхневолжья. Начиная с 2018-го бесплатные экскурсии по проекту «Нас пригласили во дворец» проводятся только для восьмиклассников. На эти цели в текущем году заложено более 4,1 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов. По поручению главы региона всех участников школьных экскурсий обеспечивают горячим питанием.

Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища, где в настоящее время базируется тверской объединённый музей.

Реставрация объекта началась в 2012 году по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей.

Из регионального бюджета было выделено свыше 1,2 млрд рублей на проведение ремонтно-реставрационных работ в хозяйственных постройках комплекса, благоустройство территории, воссоздание Дворцового сада, музеефикация главного корпуса. Продолжается комплексная реставрация оранжереи и здания бывшего реального училища.

Пресс-служба Правительства Тверской области