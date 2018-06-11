Тверские «Иволги» прошли первый этап испытаний в Москве

Новые поезда «Иволга», произведенные на Тверском вагоностроительном заводе и модернизированные специально для Московских центральных диаметров (МЦД), прошли первый этап испытаний. Об этом сообщил руководитель Испытательного центра технических и программных средств железнодорожного транспорта Константин Мефед.

По его словам, «Иволгу» проверили на соответствие более чем 10 параметров.

«В частности, были проверены показатели длины тормозного пути, работы органов управления аварийного и экстренного торможения, взаимодействия электрических и фрикционных тормозов, блокировки наружных дверей вагонов из кабины машиниста, время нарастания тормозной силы, работы системы сигнализации и оповещения машиниста и пассажиров о пожаре и другие испытания»,– уточнил Константин Мефед, отметив, что в данный момент результаты испытаний находятся в обработке.

Напомним, электропоезда нового поколения «Иволга» получили высокую оценку Президента Российской Федерации Владимира Путина, который посетил предприятие и встретился с его коллективом в январе 2018 года.

«Иволга» красивая и мощная, современная», – сказал глава государства, отметив, что продукция ОАО «ТВЗ» соответствует мировому уровню и «даже лучше, чем мировые образцы». Поддержка президента, в частности, отмена до 2030 года НДС на железнодорожные перевозки дальнего следования, позволила предприятию увеличить объём заказов, число сотрудников и уровень зарплаты.

Губернатор Игорь Руденя назвал серийный выпуск поездов «Иволга» ярким примером активного участия ОАО «ТВЗ» в реализации политики импортозамещения в Тверской области. Глава региона подчеркнул, что содействие загрузке производственных мощностей и обеспечение стабильной работы предприятий – одна из ключевых задач Правительства Тверской области.

«Обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие Тверского вагоностроительного завода – крупнейшего машиностроительного предприятия региона», – отметил Игорь Руденя.

Напомним, в этом году Тверской вагоностроительный завод подписал два контракта с АО «Центральная ЦППК» на поставку поездов «Иволга». В настоящее время на предприятии реализуется контракт от 16 марта, которым предусмотрена поставка 24 шестивагонных электропоездов до середины II квартала 2019 года. В октябре ТВЗ заключил второй договор с АО «Центральная пригородная пассажирская компания» на поставку 15 электропоездов серии ЭГ2Тв «Иволга» для Московских центральных диаметров. Завод должен завершить поставку в III квартале 2019 года.

Новая модификация поезда «Иволга», созданная специально для МЦД, отличается обновленным экстерьером и интерьером. В салонах новых поездов устанавливаются Wi-Fi-точки доступа в интернет и USB-розетки, крепления для велосипедов. Используются эргономичные и мягкие кресла. Обновленная «Иволга» будет эксплуатироваться на первых маршрутах МЦД: Лобня - Одинцово и Нахабино - Подольск.

Кроме того, до конца 2018 года «Почта России» получит 107 багажно-почтовых вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. Новый подвижной состав поставляется по трехстороннему договору, заключенному между «Почтой России», ОАО «ТВЗ» и ВТБ Лизинг на условиях финансовой аренды.

В 2018 году ТВЗ подписал ряд других крупных контрактов. В частности, 293 вагона предприятие поставит для Федеральной пассажирской компании. Минувшим летом организована поставка от Тверского вагонзавода 20 плацкартных пассажирских вагонов модели 61-4447 для Белорусской железной дороги. Договор поставки подписан между ТВЗ и лизинговой компанией ООО «БелВЭБлизинг». Кроме того, в сентябре стало известно, что ТВЗ станет ключевым исполнителем пятилетнего контракта, заключенного АО «Трансмашхолдинг», на поставку 1300 пассажирских вагонов с местами для сидения для Египетских национальных железных дорог. Половина вагонов будет произведена на венгерском заводе Dunakeszi Jarmujavito Kft. в рамках кооперации с ТВЗ, остальные будут выпущены тверскими вагоностроителями самостоятельно.