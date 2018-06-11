XII Ассамблея Русского мира в Тверской области объединила около 600 участников из более чем 70 стран

1-4 ноября в Твери состоялась XII Ассамблея Русского мира. Культурный форум, посвящённый теме «Всемирность русской культуры», объединил порядка 600 человек более чем из 70 стран. В программу вошли мероприятия, посвящённые 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

«Считаю тему нынешней Ассамблеи – «Всемирность русской культуры» – востребованной и актуальной. Она позволяет в самом широком формате обсудить такие серьёзные вопросы, как миссия великой русской культуры в мире, важность продвижения и популяризации русского языка, который является не только средством общения, но и источником сохранения национальной и культурной идентичности, скрепляет единое духовное, культурное, историческое пространство», — говорится в приветственном адресе от имени Президента России Владимира Путина участникам Ассамблеи.

«XII Ассамблея Русского мира объединила людей из разных уголков планеты, которые искренне любят Россию, вносят огромный вклад в популяризацию русского языка и культуры, развитие международных гуманитарных связей. Участники Ассамблеи поднимают важные темы, имеющие исключительное значение для настоящего и будущего России, в том числе сохранение исконных ценностей и богатейшего культурного наследия народов, объективная оценка исторических и современных событий», — отмечено в приветственном адресе Губернатора Игоря Рудени.

«Русский мир - это самоощущение людей, которые причастны к великой культуре, сила которой - во всемирности, высокой духовности. Здесь, на Ассамблее, мы понимаем, что такое наше народное единство», — сказал на торжественной церемонии открытия Ассамблеи председатель Правления фонда «Русский мир», председатель Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

В Ассамблее приняли участие известные российские и зарубежные деятели культуры, политические и общественные деятели, преподаватели русского языка, литературы и истории российских и зарубежных университетов, учителя русских школ за рубежом, писатели и журналисты, музейные работники, представители духовенства, активисты молодёжных организаций.

Ключевое событие форума – панельная дискуссия «Всемирность русской культуры» — состоялось 3 ноября на площадке Тверского академического театра драмы. Там же прошли круглые столы по темам «Русский язык и образование будущего мира», «Патриотизм в русской истории и культуре», «Русский театр за рубежом», «Молодая русскоязычная журналистика в глобальном информационном пространстве», «Традиционные религии Русского мира в диалоге культур», а также выставки учебной литературы по русскому языку, фотографий, изделий народных промыслов Тверской области.

В рамках Ассамблеи 1 ноября в посёлке Сахарово состоялась торжественная церемония открытия бюста герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко.

2 ноября прошла презентация Верхневолжья с показом документальных фильмов об истории и культуре региона. В областной библиотеке им. А.М. Горького наградили финалистов конкурса «Корреспондент Русского мира» и III международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение» из разных стран. В Тверской академической областной филармонии состоялся концерт исполнителей русского романса – лауреатов международного конкурса «Романсиада».

4 ноября для участников Ассамблеи была организована экскурсия по Твери с посещением Императорского дворца. Кроме того, гости столицы Верхневолжья смогли принять участие в крестном ходе, посвящённом Дню народного единства. Завершил программу форума спектакль «Отцы и дети» в Тверском академическом театре драмы.

Ассамблеи Русского мира ежегодно проводит фонд «Русский мир», созданный с целью популяризация русского языка и культуры, поддержки программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом.

Пресс-служба Правительства Тверской области