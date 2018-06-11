118 молодых специалистов принимают участие в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Тверской области

6 ноября в Тверской области стартует IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Он проходит на базе колледжей региона. За звание лучших поборются 118 начинающих специалистов региона.

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию рабочих специальностей – важная часть работы по развитию профобразования на территории Верхневолжья.

«Это позволяет региону включиться в общероссийский процесс формирования системы подготовки рабочих кадров в соответствии с международными стандартами качества», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Большинство направлений чемпионата «Молодые профессионалы» входит в топ-50 профессий, наиболее востребованных на рынке труда.

Лучших молодых специалистов будут выбирать по направлениям «Администрирование отелей», «Графический дизайн», «Дошкольное воспитание», «Кирпичная кладка», «Медицинский социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Ресторанный сервис», «Технология моды», «Программные решения для бизнеса», «Сварочные технологии», «Лабораторный химический анализ», «Ветеринария», «Туризм», «Агрономия».

В ходе профессиональных соревнований запланирована деловая программа с участием представителей органов власти, предприятий и организаций региона. Также пройдут профориентационные мероприятия для школьников, выставка-ярмарка профессий, мастер-классы.

В третий раз на чемпионате проходят соревнования для школьников 14-16 лет JuniorSkills. Представлены компетенции «Предпринимательство», «Графический дизайн», «Программные решения для бизнеса», «Ветеринария».

В эти же дни состоистя региональный этап чемпионата профмастерства «Абилимпикс» для людей с инвалидностью. Он призван мотивировать граждан с ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию, содействовать их трудоустройству. В этом году в нём принимают участие более 50 специалистов, студентов и школьников по компетенциям «Администрирование отелей», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Роспись по дереву», «Учитель начальных классов», «Предпринимательство», «Бисероплетение», «Массажист», «Вязание».

Справочно: WorldSkills International – международная некоммерческая организация, которая популяризирует рабочие профессии через проведение соревнований для молодых людей в возрасте до 25 лет.

Здесь молодые профессионалы узнают о национальных стандартах подготовки специалистов, современных требованиях работодателей. Движение зарекомендовало себя как эффективная площадка взаимодействия бизнеса и системы профессионального образования.

Учредителями движения WorldSkills Russia являются Министерство образования и науки РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Агентство стратегических инициатив.

В Тверской области ежегодно увеличивается количество компетенций и участников регионального чемпионата. В 2016-м состязания проводились по 5 дисциплинам, в которых проявил себя 21 молодой профессионал, в 2017-м – по 10 с участием 60 студентов. С прошлого года в рамках состязаний проводится чемпионат JuniorSkills.

Пресс-служба Правительства Тверской области