БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Жителям Тверской области предоставлено кредитов на 57,4 млрд рублей, объем их вкладов вырос до 148,9 млрд рублей

К началу сентября 2018 года населению Тверской области выдано кредитов в размере 57,4 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем на аналогичную дату годом ранее.

С начала года на потребительские нужды жители региона получили кредитов более на 42,4 млрд рублей. На ипотечные жилищные кредиты пришлось 15 млрд рублей.

При этом, отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, объем вкладов населения в банковских учреждениях региона достиг 148,9 млрд рублей. Он увеличился с сентября 2017 года на 18 млрд рублей.

По состоянию на 01.09.2018 на территории Тверской области действуют 2 региональных банка, 5 филиалов банков (в том числе 4 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе), 169 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Отделение по Тверской области

Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу