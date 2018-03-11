На XII Ассамблее Русского мира в Твери наградили победителей международных конкурсов для журналистов

2 ноября в рамках XII Ассамблеи Русского мира в Твери прошла торжественная церемония награждения победителей III Международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение» и II телевизионного международного конкурса «Корреспондент Русского мира». Награды вручил председатель Правления фонда «Русский мир», председатель Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

XII Ассамблея Русского мира проходит 1-4 ноября. Событие собрало в Твери порядка 600 представителей более чем 70 стран. В программе форума — мероприятия, посвящённые 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

«Проведение на территории Тверской области мероприятия такого уровня, как Ассамблея Русского мира, важно для подрастающего поколения нашего региона, чтобы дети знали, что являются наследниками великой истории, гражданами великой страны», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Международный конкурс фонда «Русский мир» для молодых журналистов «Со-Творение» в 2018-м приурочен к объявленному в России Году добровольца и волонтёра. Всего в оргкомитет конкурса поступило почти 200 работ из 9 стран мира и 41 региона Российской Федерации.

В номинации «Инициатива» лучшей признана работа Ольги Алферовой из Белгородской области, в номинации «Открывая Россию» — статья Анны Дёровой из Благовещенска. В номинации «Русский театр за рубежом» дипломом второй степени отмечена Ольга Смолякова из Белоруссии.

Специальные призы от членов жюри получили представительница Воронежа Мария Репина, Валерия Хлебникова из города Певек, Ксения Кабанова из Иваново.

На II телевизионный конкурс «Корреспондент Русского мира» было прислано более 450 видеоматериалов из 15 стран мира (Россия, Австралия, США, Япония, Вьетнам, Коста-Рика, Узбекистан, Германия, Сербия, Италия, Греция, Болгария и другие). Конкурсные работы демонстрировались в выпусках новостей телерадиокомпании «Русский мир». В специальной рубрике на YouTube-канале было организовано зрительское голосование.

Победу в номинации «Самый активный зарубежный корреспондент» присудили Ирине Рогальской, которая живёт в Греции. Призом зрительских симпатий награждена 9-летняя Анжелика Худзиева из Северной Осетии-Алании. В номинации «Лучший художественно-публицистический сюжет» победителем стал Нгуен Минь Мань из Вьетнама.

В номинации «Лучший сюжет о культуре» победила Ирина Корчагина из Алтайского края. В 2018 году была организована спецноминация «Лучший сюжет о Русском центре», победителем в которой стала Наталья Горшкова из Коста-Рики.

В работе XII Ассамблеи Русского мира принимают участие известные российские и зарубежные деятели культуры, политические и общественные деятели, преподаватели русского языка, литературы и истории российских и зарубежных университетов, учителя русских школ за рубежом, писатели и журналисты, музейные работники, представители духовенства, активисты молодёжных организаций.

В рамках ассамблеи 1 ноября в посёлке Сахарово состоялась торжественная церемония открытия бюста герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко.

2 ноября для участников Ассамблеи провели презентацию Верхневолжья с показом документальных фильмов об истории и культуре региона. В Тверской академической областной филармонии пройдёт концерт исполнителей русского романса – лауреатов международного конкурса «Романсиада».

3 ноября на площадке областного театра драмы пройдёт панельная дискуссия «Всемирность русской культуры», будут работать круглые столы по различным темам, выставки учебной литературы по русскому языку, фотографий, изделий народных промыслов Тверской области.

4 ноября состоится крестный ход от Воскресенского кафедрального собора через центр города до ул. Волынской. Завершит программу форума спектакль Тверского академического театра драмы «Отцы и дети».

Ассамблеи Русского мира ежегодно проводит фонд «Русский мир», созданный с целью популяризация русского языка и культуры, поддержки программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом.

Пресс-служба Правительства Тверской области