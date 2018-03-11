В Золотую книгу Твери внесены имена Андрея Дементьева и Николая Корыткова

2 ноября в столице Верхневолжья состоялась торжественная церемония внесения в Золотую книгу Твери двух имен: Лауреата Государственной премии СССР, Заслуженного деятеля искусств, почётного гражданина Твери и Тверской области Андрея Дмитриевича Дементьева и Почетного гражданина Тверской области, первого секретаря Калининского обкома КПСС в 1960 – 1978 гг. Николая Гавриловича Корыткова.

В торжественной церемонии приняли участие члены Ассоциации тверских землячеств, представители городской общественности, те, кто лично знал Андрея Дементьева и Николая Корыткова и работал с ними.

Золотая книга Твери ведется с 2011 года. Первыми в нее были внесены имена святого благоверного князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской. По замыслу создателей, Золотая книга – это долг уважения прославленным уроженцам края, на дела и поступки которых нужно равняться молодому поколению.

Андрей Дементьев — один из известнейших поэтов второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно — от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других. Песни на его стихи вошли в репертуар Евгения Мартынова, Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Льва Лещенко, Валентины Толкуновой и других артистов.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, который отметил в этом году 5-летие. Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дмитриевич Дементьев ушёл из жизни 26 июня 2018 года.

«Для своей малой родины — Тверской области — Андрей Дементьев всегда был родным человеком. Сохранение творческого наследия Андрея Дементьева — важная задача в масштабах региона и всей страны», — считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Николай Гаврилович Корытков возглавлял регион 18 лет. Это было время, когда Верхневолжье стремительно развивалось. Были созданы и начали работать десятки предприятий промышленности и энергетики. Построены новые микрорайоны, театры и цирк, вузы, областная больница, тысячи километров дорог и много других объектов. Существенно выросло сельскохозяйственное производство. Под руководством Корыткова были реализованы комплексные планы развития городов и отраслей экономики, социальной сферы, решались огромные по масштабам задачи.

«Николай Корытков поставил высокую планку, на которую необходимо равняться всем. В первую очередь он решал общественные задачи, а не личные. Результатом такой работы стало устойчивое экономическое развитие области. Об этом говорят многочисленные отзывы жителей. А оценка народа – это лучшая память», – отметил Губернатор Игорь Руденя на церемонии открытия памятной доски Николаю Корыткову.

Памятная доска установлена в 2016 году в Твери на доме, в котором жил Николай Корытков.

Пресс-служба Правительства Тверской области