В Доме поэзии Андрея Дементьева в Твери открылась уникальная выставка картин и рисунков Михаила Лермонтова

2 ноября в Доме поэзии Андрея Дементьева в Твери состоялось торжественное открытие выставки «Лермонтов – художник» из коллекции Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Уникальные экспонаты представлены в столице Верхневолжья впервые.

Выставку открыла директор музея «Тарханы», лауреат Государственной премии РФ, заслуженный работник культуры РФ Тамара Мельникова.

«В Лермонтове была такая сила, такая энергетика, которая просто завораживает. Мы все знаем его как поэта, но он был еще и талантливейший художник. Очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей, молодежи могли поближе познакомиться с его художественным творчеством», - отметила Тамара Мельникова.

На выставке можно увидеть копии картин Михаила Лермонтова, нарисованных акварелью, маслом, карандашом. Лермонтов-художник владел разными жанрами живописи, рисовал пейзажи, портреты, бытовые, батальные сцены.

Данная выставка – уже не первый опыт сотрудничества Дома поэзии Андрея Дементьева и Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Как подчеркнула супруга поэта Анна Пугач, Андрей Дементьев очень любил творчество Лермонтова, часто посещал музей, и это сотрудничество будет продолжаться.

Дом поэзии является одним из центров поэтической и культурной жизни региона. Регулярно учреждение проводит выставки, концертные программы, творческие конкурсы.

Единственный в России Дом поэзии, который отметил в этом году 5-летие, был открыт в Твери по инициативе Андрея Дементьева в 2013-м. Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дмитриевич Дементьев ушёл из жизни 26 июня 2018 года.

«Для своей малой родины — Тверской области — Андрей Дементьев всегда был родным человеком. Сохранение творческого наследия Андрея Дементьева — важная задача в масштабах региона и всей страны», — считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Андрей Дементьев — один из известнейших поэтов второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно — от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других. Песни на его стихи исполняли Евгений Мартынов, Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко, Валентина Толкунова и другие артисты.

15 ноября в Государственном Кремлёвском Дворце состоится концерт-посвящение Андрею Дементьеву – «Виражи времени», в котором примут участие известные звезды эстрады, артисты театра и кино. Песни на стихи Андрея Дементьева исполнят Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Полад Бюльбюль-оглы, Игорь Крутой, Дмитрий Певцов, Николай Басков, Вячеслав Добрынин, Зара, Игорь Николаев, Александр Малинин, Хор Турецкого, Александр Маршал, Валентина Бирюкова, Интарс Бусулис, Александр Серов, Марк Тишман, Глеб Матвейчук, группа «Кватро», Кубанский казачий хор, Ренат Ибрагимов, Жасмин, группа «Республика», Александр Коган, Анастасия Спиридонова, Мари Карне, Александра Воробьёва, Евгений Южин и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области