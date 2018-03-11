В рамках XII Ассамблеи Русского мира прошла презентация Тверской области

1-4 ноября в Тверской области проходит XII Ассамблея Русского мира. Событие собрало в столице Верхневолжья порядка 600 представителей более чем 70 стран. В программе форума — мероприятия, посвящённые 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

2 ноября для участников Ассамблеи провели презентацию Верхневолжья с показом документальных фильмов об истории и культуре региона.

«Проведение на территории Тверской области мероприятия такого уровня, как Ассамблея Русского мира, важно для подрастающего поколения нашего региона, чтобы дети знали, что являются наследниками великой истории, гражданами великой страны», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В работе Ассамблеи принимают участие известные российские и зарубежные деятели культуры, политические и общественные деятели, преподаватели русского языка, литературы и истории российских и зарубежных университетов, учителя русских школ за рубежом, писатели и журналисты, музейные работники, представители духовенства, активисты молодёжных организаций.

В рамках ассамблеи 1 ноября в посёлке Сахарово состоялась торжественная церемония открытия бюста герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко.

Вечером 2 ноября в областной библиотеке им. А.М. Горького состоится церемония награждения финалистов конкурса «Корреспондент Русского мира» и III международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение» из разных стран. В Тверской академической областной филармонии пройдёт концерт исполнителей русского романса – лауреатов международного конкурса «Романсиада».

3 ноября на площадке областного театра драмы пройдёт панельная дискуссия «Всемирность русской культуры», будут работать круглые столы по различным темам, выставки учебной литературы по русскому языку, фотографий, изделий народных промыслов Тверской области.

4 ноября состоится крестный ход от Воскресенского кафедрального собора через центр города до ул. Волынской. Завершит программу форума спектакль Тверского академического театра драмы «Отцы и дети».

Ассамблеи Русского мира ежегодно проводит фонд «Русский мир», созданный с целью популяризация русского языка и культуры, поддержки программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом.

Пресс-служба Правительства Тверской области