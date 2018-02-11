ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности – проверь свои знания

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг пройдет в 14 раз. За это время свои финансовые знания проверили более 60 тысяч школьников из 85 регионов России и стран СНГ. Участниками олимпиады могут стать старшеклассники средних школ. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте fin-olimp.ru до 25 ноября 2018 года.

Соревнование будет проходить в три этапа. Первый – открытый заочный конкурс в форме онлайн-тестирования. Победителям этого этапа предстоит написать творческое эссе. Финалистами второго этапа станут лучшие авторы, среди которых состоится итоговое очное соревнование в марте 2019 года.

Цели Олимпиады совпадают с задачами по повышению уровня финансовой грамотности населения тверского региона, стоящими перед Министерством образования Тверской области и Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО. Задания конкурсов разрабатывают ведущие эксперты в области экономики и финансов. «Для участия в подобной олимпиаде, безусловно, потребуется определённая подготовка. И в этом школьникам могут помочь онлайн уроки финансовой грамотности – www.dni-fg.ru , а также материалы Банка России на сайте www.fincult.info » - рекомендует Вадим Тетин, заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

С правилами участия в Олимпиаде, её программой и учебно-методическими материалами можно ознакомиться на сайте fin-olimp.ru.