В Тверской области состоятся региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс»

6-9 ноября на базе колледжей Тверской области пройдёт IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). За звание лучших поборются 118 начинающих специалистов региона. В эти же дни состоится региональный этап чемпионата профмастерства «Абилимпикс» для людей с инвалидностью. Посетить состязания смогут все желающие.

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию рабочих специальностей – важная часть работы по развитию профобразования на территории Верхневолжья, считает Губернатор Игорь Руденя.

«Это позволяет региону включиться в общероссийский процесс формирования системы подготовки рабочих кадров в соответствии с международными стандартами качества», – считает Игорь Руденя.

Лучших молодых специалистов будут выбирать по направлениям «Администрирование отелей», «Графический дизайн», «Дошкольное воспитание», «Кирпичная кладка», «Медицинский социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Ресторанный сервис», «Технология моды», «Программные решения для бизнеса», «Сварочные технологии», «Лабораторный химический анализ», «Ветеринария», «Туризм», «Агрономия».

Уже в третий раз на чемпионате будет реализована программа JuniorSkills – соревнования для школьников 14-16 лет по компетенциям «Предпринимательство», «Графический дизайн», «Программные решения для бизнеса», «Ветеринария». Большинство компетенций чемпионата «Молодые профессионалы» входит в топ-50 профессий, наиболее востребованных на рынке труда.

В программе профессиональных соревнований — деловая программа с участием представителей органов власти, предприятий и организаций региона, профориентационные мероприятия для школьников, выставка-ярмарка профессий, мастер-классы, интерактивные стенды.

Справочно: WorldSkills International – международная некоммерческая организация, которая популяризирует рабочие профессии через проведение соревнований для молодых людей в возрасте до 25 лет.

Благодаря соревнованиям WorldSkills молодые профессионалы узнают о национальных стандартах подготовки специалистов, современных требованиях работодателей. Движение зарекомендовало себя как эффективная площадка взаимодействия бизнеса и системы профессионального образования.

Учредителями движения WorldSkills Russia являются Министерство образования и науки РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Агентство стратегических инициатив.

В Тверской области ежегодно увеличивается количество компетенций и участников регионального чемпионата. В 2016-м состязания проводились по 5 дисциплинам, в которых проявил себя 21 молодой профессионал, в 2017-м – по 10 с участием 60 студентов. С прошлого года в рамках состязаний проводится чемпионат JuniorSkills, в котором соревновались 12 школьников.

II региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» призван мотивировать людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию, содействовать трудоустройству выпускников и молодых специалистов. В этом году в нём примут участие более 50 специалистов, студентов и школьников по компетенциям «Администрирование отелей», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Роспись по дереву», «Учитель начальных классов», «Предпринимательство», «Бисероплетение», «Массажист», «Вязание».

Пресс-служба Правительства Тверской области