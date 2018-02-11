ЕЩЕ НА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

передана эстафета от нынешнего поколения - будущему



25 октября на Конаковской ГРЭС филиале ПАО «Энел Россия» состоялась торжественная церемония вскрытия «капсулы времени», внутри которой находилось послание от поколения строителей электростанции к поколению нынешнему.

Пятьдесят лет назад осенью 1968 года закончилось строительство шестого энергоблока Конаковской ГРЭС. Возведение крупнейшей в Европе тепловой электростанции было объявлено комсомольской ударной стройкой, и со всей страны на ее строительство приехали тысячи юношей и девушек. Шестой энергоблок тоже был объявлен молодежным, сдача его была приурочена к пятидесятилетию ВЛКСМ.

В декабре 1968 года в ознаменование пуска в эксплуатацию энергоблока и в связи с юбилеем комсомола на собрании решено было сочинить послание к потомкам – комсомольцам 21 века и заложить его внутрь металлической «капсулы времени», после чего замуровать в стену шестого энергоблока рядом с пультом управления.

Над важным заданием работало много комсомольцев, но честь зачитать обращение и вложить его в капсулу досталась тогдашнему молодому секретарю комсомольской организации управления строительства Конаковской ГРЭС Вилли Тидо. Это время он вспоминает как удивительное и очень напряженное. Станцию строили ударными темпами. Стране нужна была электроэнергия, поэтому сроки строительства были предельно сжатыми.

А спустя полвека он же и доставал капсулу с посланием из стены энергоблока. Вилли Андреевич рассказал о том, кто писал послание, кто и как участвовал в митинге по закладке послания и многое другое.

- Почему мы решили написать обращение к тем нашим потомкам, которые будут жить именно через 50 лет? – вспоминает В.А.Тидо - Честно скажу: не знаю. Можно было ведь и через 100 лет живущим написать. Но это сыграло свою роль. Потому что и не думалось мне тогда, молодому парню, что через полвека я же и буду вскрывать эту капсулу. Удивительное произошло: я оказался представителем и того поколения, и этого.

Такое событие – это праздник. Всех охватывает волнение в такие моменты, и это не просто слова. Посудите сами: когда ты видишь своими глазами привет из далекого прошлого и осознаешь, что вот эта увесистая металлическая болванка, полая внутри, в которой лежат пожелтевшие листки исписанной бумаги, пролежала в полной темноте замурованная полвека назад и только сейчас увидела свет – от такого сердце начинает стучать сильнее, и на глаза наворачиваются слезы. Они блестели и на лицах ветеранов, которых пригласили на это мероприятие.

На торжественной церемонии в присутствии ветеранов и почетных гостей, среди которых были Наталья Василенко, и.о главы администрации Конаковского района, Аггюль Бородина, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике, Дмитрий Абрамов, председатель Совета депутатов г. Конаково, Андрей Семенов, заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково, Лариса Владимирова, заместитель главы администрации г. Конаково, директор Конаковской ГРЭС Илья Новожилов, Галина Аксенова, председатель Конаковского районного совета ветеранов, и другие.

...Рабочие быстро перфоратором и молотком высвободили капсулу, которая 50 лет томилась в бетонном плену. Ее металлический выпуклый бок тускло блеснул под лампами софитов. Вилли Андреевич Тидо, волнуясь, взял ее в руки. Вглядываясь в нее, как в свое прошлое, он приложил металл капсулы к губам. Кто-то из репортеров спросил: «Вилли Андреевич, что вы чувствуете?». Но ветеран не ответил. Он, как бы вспоминая, ощупал капсулу и нашел сбоку отвинчивающуюся круглую крышку. И затем, крепко держа капсулу в руках, доверил открутить ее нынешнему директору станции Илье Новожилову. Через минуту плотные пожелтевшие свитки с филигранно выполненным черной тушью текстом были уже в руках...

Илья Борисович сказал:

- Мы гордимся тем, что именно Конаковская ГРЭС стала своего рода хранилищем «капсулы времени», которая представляет собой неразрывную связь между поколениями. Конечно, за пятьдесят лет на Конаковской ГРЭС произошло много изменений, но есть ценности, которые несмотря на время всегда остаются неизменными. Строительство Конаковской ГРЭС объединило сотни юношей и девушек со всей страны, которые создавали целую историю. И сегодня нам представилась прекрасная возможность к ней прикоснуться.

Весь процесс не только снимался на камеры и фотоаппараты в присутствии средств массовой информации. Параллельно велась онлайн-трансляция (ее запись можно найти на канале «Ю-туб»). Спустя несколько минут молодые работники Конаковской ГРЭС в ту же нишу вложили новую капсулу с посланием потомкам 2068 года с пожеланиями работать честно, ответственно, беречь то, что создано предыдущими поколениями, с пожеланиями мира и добра нашим детям и внукам. Главный инженер Евгений Сычев, чей отец Иван Тихонович Сычев много лет проработал директором Конаковской ГРЭС, сказал:

- Три года назад мы, готовясь к очередному мероприятию, нашли в старой газете «Огни коммунизма» репортаж о том, что в 1968 году в стену шестого энергоблока заложили капсулу с посланием потомкам, и с тех пор мы готовились к сегодняшнему дню. В канун юбилейных событий это свершилось. И мы решили заложить в ту же нишу обращение от нас, современников, к нашим потомкам 2068 года. Обращение сочиняли всем коллективом, каждый хотел внести в него что-то свое…

Послание молодежи 2018 года к молодежи 2068 года зафиксировано на двух носителях: на бумаге (те же три листочка, что и в послании 1968 года) и на флэшке. Хочется верить, что спустя полвека найдется аппарат, при помощи которого ее получится открыть, а информация за 50 лет не размагнитится. Но бумага, как показывает практика, - вещь более надежная.

ТЕКСТ ПОСЛАНИЯ 1968 ГОДА:

Здравствуйте, дорогие наши потомки!

Через полстолетия мы протягиваем вам руки для приветствия.

Сейчас, когда пишется это послание, вы - наши воображаемые ровесники. Мы не знаем, какие вы, машина времени еще не изобретена. Но мы очень хорошо представляем вас. Вы закаленные, сильные, смелые, с живой озорной искоркой в глазах. Такие же любознательные и настойчивые, как и мы. Вы способны со слезами на глазах слушать бессмертную «Гренаду» Михаила Светлова и концерты Чайковского, часами простаивать перед полотнами русских и советских художников.

Каждый из вас, наверное, мечтает о подвиге, видит себя открывателем какой-нибудь далекой планеты. Это мечты и нашей юности. Наш современник комсомолец Юра Гагарин доказал, что эта мечта может стать реальностью.

Комсомольцы 20-х годов мечтали о хлебе, сражаясь с белогвардейцами и кулаками, отстаивая завоевания Великого Октября. Комсомольцы 40-х годов мечтали о мире, отдавая свою жизнь за Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Мы, комсомольцы 60-х годов, переняли у наших отцов их лучшие традиции. Мы поем их песни, выполняем их заветы и наказы.

Комсомольцы нашего поколения всегда на переднем крае борьбы за коммунизм. День ото дня меняется облик нашей страны. Строятся крупнейшие доменные печи, заводы, возводятся в тайге города, сооружаются плотины, мощнейшие электростанции, осваиваются целинные земли. Комсомольцы и молодежь страны встретили 50-летие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи новыми достижениями в труде и учебе. На алом Знамени засиял еще один орден - орден Октябрьской Революции.

Мы, молодежь Всесоюзной ударной комсомольской стройки - Конаковской ГРЭС, тоже достойно встретили юбилей ВЛКСМ. Досрочно ввели в эксплуатацию энергоблок № 6, который теперь называется «Юбилейным комсомольским».

В 1970 году все прогрессивное человечество мира будет отмечать 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Коллектив нашего строительства взял на себя повышенные обязательства сдать Конаковскую ГРЭС на полную мощность 2 миллиона 400 тысяч киловатт к этой знаменательной дате. Свое слово мы сдержим. У нас, на стройке, трудятся 12 комсомольско-молодежных бригад. 289 комсомольцев удостоены звания «Ударник коммунистического труда». Между участками регулярно проводятся спортивные соревнования.

Мы заботимся о подрастающем поколении. Наши комсомольцы являются шефами школы №3. За общественным порядком в городе наблюдает Боевая комсомольская дружина. В свободное от работы время молодежь готовит концерты художественной самодеятельности для подшефных совхозов. Мы большое внимание обращаем на учебу наших комсомольцев. «Учиться должен каждый!» - вот неписанный закон стройки. Недавно сдано в эксплуатацию еще одно общежитие. И теперь наша задача сделать его не просто молодежным, а и студенческим.

Мы живем в тревожное время. Империалисты готовятся развязать третью мировую войну. Идет многолетняя война во Вьетнаме. Все миролюбивые народы говорят «Нет - войне!».

Нашей молодежи не нужна война. Мы за мир, за счастье, за любовь. Но если понадобится, то отдадим свои жизни за социалистические завоевания, за будущее торжество коммунизма.

Дорогие наши потомки! Вам придется жить в более счастливое время, когда забудется слово «война», а жизнь станет прекрасной песней. Мы уверены, вы будете достойными преемниками эстафеты поколений. Она будет пронесена вами с честью!

Комсомольцы и молодежь Всесоюзной ударной комсомольской стройки - Конаковской ГРЭС.