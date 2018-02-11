СОРОК ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ



Протоиерей Валерий Ильин – Благочинный Конаковского округа, можно сказать, главный батюшка района. И при этом он очень доступен для общения, приветлив и совершенно прост. Всегда при встрече готов рассказать последние новости. При этом, как и положено настоятелю большого храмового комплекса, по-хозяйски хлопотлив, всегда внимателен к нуждам как храма, так и его прихожан. Удивительно многогранная и в то же время цельная натура.



Из нашего досье.

Валерий Дмитриевич Ильин (род. 19 июня 1947 г.), митрофорный протоиерей, Благочинный Конаковского церковного округа Тверской епархии, настоятель Завидовского храмового комплекса, в который входят Троицкий и Успения Пресвятой Богородицы храмы. С 14 лет вместе с матерью стал работать на фабрике елочных игрушек. В 1967 году вступил в брак, в котором родилось трое дочерей.

Окончил Московскую духовную академию. 26 февраля 1978 года рукоположен в сан диакона архиепископом Калининским Гермогеном (Ореховым). Служил диаконом в городе Торжке, а затем в селе Бологом. 29 октября 1978 года рукоположен в сан священника архиепископом Алексием (Коноплёвым). Через два года был назначен настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы села Завидово Конаковского района Калининской (Тверской) области. С 1988 года окормляет заключенных. Настоятель церкви святителя Спиридона Тримифутского УФСИН РФ г. Тверь, Большие Перемерки учреждение 55/1, отвечающий за взаимодействие с УФСИН РФ и ФТС по Тверской области. Благочинный Конаковского церковного округа, член епархиального совета.

Награды: медаль прп. Сергия Радонежского I ст. (1984 г.), ордена св. равноап. кн. Владимира III ст. (1987 г.), орден блгв. кн. Даниила Московского III ст. (1987 г.), медаль прп. Сергия Радонежского III ст. (1998 г.), 2-й крест с украшениями (2000 г.), медаль прп. Сергия Радонежского II ст. (2002 г.), медаль преп. Андрея Рублева (2004 г.), орден прп. Серафима Саровского III ст. (2007 г.), орден блгв. кн. Даниила Московского II ст. (2008 г.), медаль равноап. кн. Владимира (Украина, 2008 г.), юбилейная медаль 200 лет 1812 году (2012 г.), медаль свят. Семеона I ст/ (2012 г.), медаль 1000-летие преставления равноап. кн. Владимира (2015 г.).

ВСЯ ЖИЗНЬ – В ВЕРЕ

- Я родился в деревне Фофаново Завидовского района. Семья моя – потомственные крестьяне: мать Дарья, отец Дмитрий, – рассказывает Валерий Ильин. - Строгого православия не придерживались, потому как вере никто в те годы не учил. В храм меня привела моя крестная Капитолина Павловна Виноградова. Случилось это на Пасху. Был я тогда совсем еще мал и на первых порах еще совершенно не понимал, что делают в храме люди, что там происходит. Но сразу ощутил, что, помимо людей, в нем есть еще кто-то - сильный и добрый. Как подрос, стал ходить в Крестовоздвиженскую церковь в Свердлове (тогда с. Новое). Там мне встретились совершенно особенные люди. Они повлияли на мое становление как человека верующего. Это были инокини из Свято-Троицкого Александро-Невского монастыря, который находился в соседнем Клинском районе Московской области и еще в 20-е годы был разграблен. Эти смелые женщины вернулись из длительной ссылки и поселились в Новом. Именно они обучили меня основам: Священному писанию, церковному благочестию, богослужению, таинствам и обрядам. Я увидел другой мир, совершенно не похожий на тот, в котором жили все мы...

Однако жизнь шла своим чередом. Он отслужил в Советской армии, продолжил трудиться на Завидовской фабрике игрушек. Женился. К тридцати годам пришло понимание, что все, что было до этого, – подготовка к его предстоящему служению:

- Я же так и остался связанным с церковью, ходил в храм, нес различные послушания, помогал местному батюшке и постоянно читал духовную литературу. Тяга у меня ко всему этому была, понимаете? – вспоминает отец Валерий. – Настоятель Завидовского храма отец Петр Герасимович одобрил мое желание, сказав, что раз так, то значит быть мне сельским священником.

И 26 февраля 1978 года архиепископ Калининский и Кашинский Гермоген рукоположил Валерия Ильина в диаконы к Троицкой церкви г. Бологое. И в тот же год архиепископом стал отец Алексий, а Гермоген уехал служить в Краснодарский край, рекомендовав своему преемнику рукоположить Валерия в священники. Что Алексий и сделал.

- Так случилось, что дата моего рукоположения совпала с другой датой, которую отмечали в советской стране, – это день рождения комсомола. И в тот год ему как раз исполнилось 60. Поэтому удобно было – точно не забудешь, какого числа тебя в священники рукоположили, – смеется отец Валерий.

Вообще чувство юмора – это замечательная черта Валерия Дмитриевича. Он является живым примером постулата о том, что уныние – это грех. А ведь времена его служения были непросты. Церковь была отделена от государства, а на деле государство это так и стремилось досадить верующим. Прошли кровожадные сталинские времена, но и при Брежневе притеснений хватало. Не могла советская идеология потерпеть такой конкуренции: советский народ верил в светлое будущее по марксизму-ленинизму, православные христиане – согласно религиозному учению. Число верующих сократилось, обряды мало кто служил – за это власть могла и наказать. За то, что покрестили ребенка, могли и из партии или комсомола выгнать, с хорошей работы турнуть и так далее. Например, в 1979 - 1984 годы в завидовском храме обвенчались всего две пары. Средств на содержание храма катастрофически не хватало, при этом власти под разными предлогами продолжали вымогать у приходов деньги – то в фонд мира дай, то в фонд памятников, то в общество охраны природы. И это при всей той «отделенности церкви от государства». Впрочем, любой советский человек эти взносы хорошо помнит. Хорошо хоть священников в комсомол или партию не принимали, а то и тут тоже взносы бы платили. Но до этого советская власть не додумалась.

И в таких условиях истово и вдохновенно начал отец Валерий свое служение. За каждым богослужением молодой священник тщательно и подробно толковал верующим слово Божие. Он обходил дома своих прихожан, служа молебны и панихиды, соборуя и причащая, что было необходимо для жителей дальних деревень, многие из которых в силу состояния здоровья или возраста не могли преодолеть долгую дорогу пешком к храму. При этом отец Валерий старалcя с каждым поговорить индивидуально, поддержать верующего человека.

С началом перестройки повеял свежий ветер перемен, и в отношениях дряхлеющего советского государства и Русской Православной Церкви наметилось потепление. В 1988 году в СССР разрешили отмечать тысячелетие крещения Руси. И храмы наполнились народом. Никто и не предполагал, какова была жажда у советских людей к вере. Видимо, наложилось и то, что в обещанное «светлое будущее» уже никто верить не хотел.

Как только в 1991 году рухнула партийная диктатура, отец Валерий развернул широкую деятельность по нравственному и духовному воспитанию детей и их приобщению к вере. В Завидове была создана воскресная школа. Началось восстановление Завидовского храмового комплекса, появился музей села Завидово, а уже ближе к нашим дням – музей «Государева дорога». Комплекс становится не только духовным центом, но и объектом туристского притяжения.

К храму батюшка относится с трепетной любовью:

- Много раз мне предлагали и покойный Митрополит Алексий, и его преемник владыка Виктор принять настоятельство в тверском храме. Как-то узнал, что такое решение уже принято. Срочно поехал я к владыке и упал нему в ноги. Говорю, владыка, не отнимайте у меня радость и смысл жизни. Храм предать не могу, это мой родной храм. В нем я крестился, приобщился к вере христовой, познал Бога... И владыка сказал: «Хорошо, раз так - то и оставайся в своем Завидове, служи»... Годы идут, время течет неумолимой рекой. Поэтому и молю Бога, чтобы дал мне до конца дней моих столько здоровья, чтобы я мог своими ногами дойти до храма...

Вместе с отцом Валерием служит в Завидовском храмовом комплексе и протоиерей Петр Дубяго, ставший членом семьи Валерия Ильина, взявший в жены его дочь Елену. В прошлом году о. Петру исполнилось 50. Он родом из Солнечногорска. Вера увлекла его с детства, к 20 годам он знал Закон Божий. В начале 90-х служил в духовной семинарии, затем в академии. Восемь лет провел в Троице-Сергиевой лавре. В 1997 году женился на матушке Елене, которая стала руководителем воскресной школы. Во всех хлопотах по восстановлению и развитию храмового комплекса отец Петр - первый помощник.

К сожалению, формат газетной статьи не позволяет писать много. За рамками повествования остались и подробности восстановления храмового комплекса, и помощь меценатов (о которой мы, впрочем, неоднократно писали ранее), и о большом пласте его служения в местах лишения свободы. Про это все надо писать отдельно. Отец Валерий такой человек, интересный, он как книга, читать и перечитывать которую можно очень долго...

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ



Как мы уже сообщили отец Валерий празднично отметил сорокалетие иерейской хиротонии. В этот торжественный день разделить радость праздника с юбиляром за Божественной литургией в Успенской церкви села Завидово на совместную молитву собралось духовенство Тверской и Кашинской епархии.

«Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя» некогда говорил преподобный Серафим Саровский. Высокой награды имени этого великого русского святого был удостоен в день праздника, 29 октября, протоиерей Валерий Ильин по случаю двух юбилейных дат. Орден преподобного Серафима Саровского второй степени вручил юбиляру Благочинный монастырей и архиерейских подворий архимандрит Аркадий (Губанов). Много теплых слов в этот день было сказано в адрес протоиерея Валерия Ильина. Отец Валерий сердечно поблагодарил духовенство и прихожан, почтивших своим присутствием виновника торжества, и завершил торжество праздничной проповедью.

Поздравить отца Валерия приехало большое количество прихожан. Среди них – представители власти. Священника тепло и сердечно поздравила глава Конаковского района Людмила Козлова:

- Примите искренние поздравления по случаю сорокалетия вашего служения от имени губернатора Тверской области, Собрания депутатов и администрации Конаковского района. За столь большой срок служения вы стали образцом сельского священника, благодаря вашим усилиям немало молодежи воспитано в духе православных традиций. Особенно хочется отметить то, что завидовский храм сегодня стал гордостью Конаковского района и всей Тверской области. Здоровья, душевного тепла и благополучия вам на долгие, долгие годы.

За четыре десятка лет своего священнического служения отец Валерий был знаком с тремя предстоятелями Русской Церкви, включая нынешнего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С покойным патриархом Алексием II отец Валерий общался еще в бытность его Митрополитом Ленинградским и Новгородским... Митрофорный протоиерей Валерий Ильин – священник, восприявший и усвоивший духовные традиции старой России, миссионер, замечательный краевед и историк, деятельный и очень общительный человек. Подай, Господи, ему многая и благая лета!

Кирилл НОВИКОВ.

При написании статьи использовались книги «История села Завидово и его храмов» Ю. Пензикова, «Завидово из глубины веков» В. Ильина и П. Дубяго, сайты www.zavidovohram.ru и www.tvereparhia.ru, архив «Зари».