МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Продолжается прием заявок на участие

в конкурсе «Человек года 2018»



Для кого?

Номинироваться на присвоение звания «Человек года 2018» могут жители Конаковского района, которые на протяжении 2018 года добились высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности.

Кто выступает инициатором

присвоения звания?

Инициаторами выдвижения кандидатур на присвоение звания «Человек года» могут выступать:

1) руководители органов местного самоуправления Конаковского района и депутаты Собрания депутатов Конаковского района и Советов поселений;

2) руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих свою деятельность на территории Конаковского района;

3) руководители общественных, политических, профсоюзных, религиозных организаций или их полномочных органов, представители трудовых коллективов, осуществляющих свою деятельность на территории Конаковского района;

4) руководители органов государственной власти Тверской области;

5) инициативная группа граждан, состоящая из не менее 50 человек;

6) представители средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории Конаковского района.

Номинации этого года

1. Событие года.

2. Гражданская позиция.

3. Преодоление.

4. Спортсмен года.

5. Просвещение.

6. Призвание - культура.

7. Честь и долг.

8. Верность профессии.

9. Сельское хозяйство

10. Успешный бизнес.

Как подать заявку на участие?

Легко! Заходим на официальный сайт администрации Конаковского района по адресу: http://konakovoregion.ru/node/8393. Скачиваем образец заявки и характеристики, заполняем и сдаем документы в общественную приемную администрации Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. № 4).

Когда?

Срок подачи заявок - до 19 ноября 2018 года. Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте администрации Конаковского района http://konakovoregion.ru или по тел. 4-97-79 (доб.118). Александра Валерьевна Федотова.

Трудовыми коллективами на ГТО

Соревнования будут проведены в командном и личном зачете.

Чем занять себя в пятничный вечер после работы? Спортивный комплекс «Олимп» предлагает активный отдых - фестиваль ГТО среди трудовых коллективов.

9 октября в 18 часов в «Олимпе» пройдут соревнования ГТО. В командном первенстве участники будут соревноваться в следующих дисциплинах:

- отжимания;

- тест на гибкость;

- прыжки в длину с места;

- поднимание туловища.

В личном первенстве попробовать свои силы можно будет в армрестлинге и перетягивании каната.

К участию приглашаются команды в составе 5 человек (независимо от пола и возраста). Для всех участников необходима регистрация на сайте gto.ru.

Заявки об участии принимаются по электронной почте gto_konakovo@mail.ru до 8 ноября (в заявке: ФИО, дата рождения, наименование организации, УИН из ГТО).

Регистрация команд в день соревнований до 17:45. Соревнования пройдут по адресу: г. Конаково, улица Строителей, дом 15. Справочная информация по тел. 89195016398, 3-28-99 - Наталья Алексеевна Муравьева.



Верещагин СЫРFest удостоен

Национальной премии



СЫРFest 2018 - яркое событие в истории Конаковского района, которое прошло 12 мая в Конаково Ривер Клаб. Тогда для жителей и гостей нашего района силами администрации Конаковского района, ООО «Компания Продвижение» и event-отеля Конаково Ривер Клаб был проведен первый муниципальный гастрономический фестиваль, который собрал более 4000 гостей и более 40 сыроваров и сыроделов со всей России.

Совсем недавно проект Верещагин СЫРFest стал победителем Всероссийской профессиональной премии «События России-2018». Затем проект Конаковского района занял первое место регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 года Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, тем самым обеспечил себе выход в финал конкурса.

25 октября в Нижнем Новгороде прошла финальная защита проектов со всей России. Всего в этом году на участие в премии было подано 578 проектов из 60 регионов страны. В финале приняли участие 193 проекта из 43 регионов страны, в том числе и проект Конаковского района Верещагин СЫРFest.

«7-й сезон Национальной премии Russian Event Awards вновь продемонстрировал важность событийного туризма в популяризации и продвижении туристических возможностей регионов нашей страны. Анализ всех конкурсных проектов этого года, как, впрочем, и предыдущих лет премии, позволяет говорить о событийном туризме как о самостоятельном направлении туризма страны, который становится центром для создания региональных и межрегиональных туристических продуктов. Количество и качество проектов, состав экспертного совета премии, внимание властей и СМИ к нашему проекту – все это свидетельствует о том, что Национальная премия Russian Event Awards является главной профессиональной и коммуникационной площадкой событийного туризма России, - прокомментировал Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

По итогам конкурса проект Верещагин СЫРFest занял первое место финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 года в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма».

Также проект Конаковского района вошел в ТОП-200 лучших событий России. А это значит, что проект получит дополнительную информационную и PR-поддержку федерального уровня.

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Задана высокая планка. Верещагин СЫРFest с первого раза стал обладателем престижных премий. Надеемся, что у фестиваля большое будущее и он станет флагманом в развитии туристической привлекательности района.

Профориентация для школьников



С 2015 г. Союз машиностроителей России ежегодно проводит акцию «Неделя без турникетов», которая поддержана ведущими госкорпорациями и машиностроительными холдингами России, различными предприятиями, Федеральным агентством по делам молодёжи, а также министерством образования Тверской области. В этом учебном году в Конаковском районе профориентационная неделя прошла с 15 по 21 октября. В ежегодной акции приняли участие конаковские школьники - 1276 человек, и их родители - 99 человек.

Как отметила заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования Конаковского района Любовь Кулиева:

- «Неделя без турникетов» - это комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование школьников о деятельности различных предприятий и организаций нашего района и в целом Тверской области, а также на популяризацию различных профессий и специальностей. Неделя помогает ребятам сориентироваться в мире профессий.

В этом году школьники Конаковского района посетили организации и предприятия Тверской и Московской областей. В управлении образования администрации Конаковского района выделили самые популярные профориентационные экскурсии октября 2018 года:

экскурсия в филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», градообразующее предприятие Конаковского района (школьники средних школ с. Селихово, с. Юрьево-Девичье, п. Изоплит, средних школ №№ 3, 9 г. Конаково);

экскурсия на Конаковский завод товарного осетроводства (учащиеся специальной коррекционной школы №4 г.Конаково);

экскурсия на завод по производству теплоизоляционных материалов ОАО «PАROC» (школьники школы № 1 п. Редкино);

экскурсия на предприятие ООО «З-ТЕКС» (школьники школы п. Козлово);

экскурсия на предприятие народных художественных промыслов «Тверские сувениры» в г. Тверь (школьники средней школы № 7 г. Конаково);

экскурсия в Галерею «Конаковский фаянс» (школьники средних школ №№ 2, 3, 8 г. Конаково);

экскурсия в ООО «Байкал» - предприятие по выпуску мощных насосов (школьники средней школы п. Радченко);

экскурсия на сырзавод (школьники средней школы №2 г. Конаково);

экскурсия на Конаковский хлебокомбинат, на Конаковский молокозавод ООО «Компания Продвижение» (учащиеся средней школы № 1 г. Конаково);

экскурсия на кондитерскую фабрику «Богатырь» (ученики гимназии № г. Конаково и средней школы с.Юрьево-Девичье);

экскурсия в магазин «Аввакумово», в сельскую больницу п. Первое мая (школьники школы п. Первое мая);

экскурсии в пожарные части города и района, в ПЧ филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» (учащиеся средних школ №№ 2, 3, 9 г. Конаково, средних школ №1 п. Новозавидовский, п. Изоплит, п. Первое мая);

экскурсия в парикмахерскую «Мадлен» (ученики 10 класса средней школы № 6 г.Конаково).

Экскурсию на ОАО «РОЗ» (Редкинский опытный завод), являющийся производителем уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической продукции, совершили учащиеся средних школ п. Озерки и №№2, 3 п. Редкино. Ребятам показали, как и какие детали изготавливаются, провели небольшой химический эксперимент.

Экскурсии на ООО «Дмитрогорский молочный завод», ООО «Ручьевское», ООО «Агропромтранс» совершили школьники средней школы с. Дмитрова Гора.

Экскурсии в ОАО Зверохозяйство «Мелковское», в отделение почтовой связи, знакомство с профессией библиотекаря - так прошла Неделя в основной школе д. Старое Мелково.

Интерактивынй образовательный парк - парк профессий «КидБург», открытый в г. Зеленограде, посетили учащиеся гимназии №5. «КидБург» - это настоящий мегаполис, где дети до 14 лет могут обучаться различным профессиям. Здесь есть собственный банк, биржа труда, больница, полицейский участок, служба МЧС, радиостудия, редакция газеты, школа танцев, дом мод, городское кафе, пекарня и другие площадки.

В рамках акции учащиеся средней школы д. Вахонино встретились с президентом экошколы при ТвГУ Е.С.Пушай.

Учащиеся старших классов средней школы д. Мокшино посетили ТГТУ - отделение «Факультет информационных технологий».

Не остались в стороне и Дома культуры, музеи нашего района: так, в Доме-музее Спиридона Дрожжина побывали учащиеся средней школы №1 п. Новозавидовский, в Конаковском краеведческом музее - учащиеся школы № 3 г. Конаково.

Также в рамках Недели все ученики готовились к участию в акции «Всероссийская проф-диагностика-2018», которая пройдет в России с 19 ноября по 3 декабря (форма для заполнения заявки на участие в акции доступна на официальном сайте программы www.засобой.рф).

Уполномоченный по правам человека

в Тверской области проведет

видеоконференцию

Видеоконференция пройдет в рамках Дня правовых знаний.

14 ноября в 11 часов на базе межпоселенческой центральной библиотеки Конаковского района пройдет видеоконференция Уполномоченного по правам человека в Тверской области Н.А.Егоровой. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы, касающиеся диспансеризации населения Тверской области.

В рамках мероприятия планируются выступления представителей министерства здравоохранения Тверской области, Законодательного собрания Тверской области, Фонда обязательного медицинского страхования Тверской области.

Видеоконференция пройдет по адресу: город Конаково, улица Горького, дом 3.

Администрации Конаковского района Тверской области срочно требуется заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству с высшим образованием и опытом работы не менее двух лет.

По всем вопросам обращаться в кадровую службу администрации Конаковского района по тел. 4-97-77.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.